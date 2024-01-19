القطاع السياحي الإماراتي.. أرقام قياسية لأعداد المسافرين والزوار

سجّل القطاع السياحي الإماراتي أسبوعاً حافلاً بالإنجازات، ترجمتها الأرقام المعلنة عن أعداد الزوار القادمين من الخارج والمسافرين، التي شهدت نمواً كبيراً خلال عام 2023.

وبرزت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الفعاليات والأحداث، التي ساهمت في تعزيز الأداء الإيجابي المتصاعد للقطاع السياحي وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والترفيه. واستقبلت دبي 15.37 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، أي منذ بداية يناير إلى نهاية نوفمبر 2023، وبزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

ووفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، تخطت أعداد السياح الدوليين إلى الإمارة مستويات الفترة ذاتها من 2019 بنسبة 2.46%، حين وصل عدد السياح الدوليين إلى 15 مليون سائح. من جهتها أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن نتائج عام 2023، التي أظهرت أن عدد المسافرين عبر المطار تجاوز 15.3 مليون مسافر منذ بداية عام 2023.

كما ارتفعت حركة الطائرات لتسجل أكثر من 98 ألف رحلة، مقارنة بـ 87 ألف رحلة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تجاوزت 12%. وتربع مطار دبي الدولي على قائمة أكبر المطارات العالمية في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية المجدولة خلال شهر يناير الجاري.

وذلك للمرة الأولى في تاريخه متجاوزاً مطار أتلانتا هارتسفيلد - جاكسون الدولي، حسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي خلال يناير الجاري أكثر من 5.033 ملايين مقعد مجدول، ليأتي في المركز الأول عالمياً مرتفعاً 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات مقارنة مع مستويات 2019.

وتعتزم شركة طيران الإمارات رفع طاقة التوظيف خلال 2024 لمواكبة ارتفاع الطلب على السفر، وتهدف إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل، حيث أطلقت لذلك حملات توظيف عالمية عبر القارات الست لترفع طاقم الضيافة بنسبة 25%.

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