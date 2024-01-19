«القيادية» ترفع سوق دبي المالي بمكاسب 5.3 مليارات في آخر جلسات الأسبوع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر بـ0.71 % أو ما يعادل 28.93 نقطة، مسجلاً 4081.71 نقطة، بمكاسب سوقية 5.3 مليارات درهم، مدعومة بنشاط الأسهم القيادية، لاسيما سهم ((سالك)) الذي قفز بـ5.2 % مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج عند سعر 3.45 دراهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 694.2 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 699.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((سالك)) ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي المالي، وتصدر السهم تداولات السوق بسيولة جاوزت 113.3 مليون درهم، بما يعادل نسبة 22 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 512.7 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة سالك، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 28 مليون سهم بقيمة 94 مليون درهم، منها 3 صفقات بسعر تنفيذ 3.38 دراهم للسهم الواحد، وصفقة واحدة بسعر 3.35 دراهم.

وتعزز أداء سوق دبي في جلسة أمس، بارتفاع أسهم أمان 2.9 %، والإثمار القابضة 1.9 %، وإعمار للتطوير 1.86 %، والإمارات دبي الوطني 1.45 %، وديوا 1.2 %، وإعمار العقارية بأكثر من 1%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 117.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 212.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 95.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9712.4 نقطة متراجعاً هامشياً بنسبة 0.07 %.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 210.8 ملايين درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 84.7 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 63.6 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 14.4 %، وجلفار 11.6 %، وإنفستكورب كابيتال 9.2 %، وكيو القابضة 3.45 %.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 7.44 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.78 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.66 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على أكثر من ملياري سهم، عبر تنفيذ نحو 113.8 ألف صفقة.

وفي 5 جلسات، ارتفع في سوق دبي أسهم سالك 6.8 %، والوطنية الدولية القابضة 5 %، والعربية الاسكندنافية للتأمين 3.8 %، وإمباور 3.3 %، والاستشارات المالية الدولية 2.8 %، وديوا 2.4 %.

وصعد في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم جلفار 38.5 %، والوثبة الوطنية للتأمين 31.4 %، والخليج الاستثمارية 31.3 %، وأم القيوين للاستثمارات العامة 16.4 %، والجرافات البحرية 15.9 %، والوطنية للسياحة والفنادق 11.6 %، وزاد مجموعة أرام 8.8 %، والشارقة للأسمنت 7.6 %، وأمريكانا للمطاعم 7.5 %.







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