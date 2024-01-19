1.3 مليار سائح سافروا للخارج عالمياً في 2023 بزيادة 44 %

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن عدد السياح الدوليين سيتجاوز بشكل طفيف في العام 2024 مستواه قبل الوباء، بفضل انتعاش القطاع في آسيا ورغم التوترات الدولية، خصوصاً في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقراً، إن 1.3 مليار سائح سافروا إلى الخارج العام الماضي، أي أكثر بنسبة 44 % مقارنة بالعام 2022. ويُعادل هذا الرقم 88 % من مستوى العام 2019، أي العام الذي يسبق جائحة (كوفيد19). وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً بزخم قوي في الشرق الأوسط.

حيث تجاوز عدد السياح الوافدين مستواهم في العام 2019 بنسبة 22 %، وأيضاً في أوروبا التي تُعد الوجهة السياحية الرائدة في العالم، حيث وصل النشاط السياحي إلى 94 % من مستواه قبل الوباء.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة زوراب بولوليكاشفيلي، إن ((أحد بيانات منظمة السياحة العالمية يسلط الضوء على قدرة السياحة على المقاومة وانتعاشها السريع)). ويحمل البيان توقعات للعام 2024، بمستوى نشاط أعلى بنسبة 2 % مما كانت عليه في العام 2019.

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