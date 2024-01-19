Saturday, 20 January 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.3 مليار سائح سافروا للخارج عالمياً في 2023 بزيادة 44 %

1/19/2024 7:19:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن عدد السياح الدوليين سيتجاوز بشكل طفيف في العام 2024 مستواه قبل الوباء، بفضل انتعاش القطاع في آسيا ورغم التوترات الدولية، خصوصاً في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقراً، إن 1.3 مليار سائح سافروا إلى الخارج العام الماضي، أي أكثر بنسبة 44 % مقارنة بالعام 2022. ويُعادل هذا الرقم 88 % من مستوى العام 2019، أي العام الذي يسبق جائحة (كوفيد19). وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً بزخم قوي في الشرق الأوسط.

حيث تجاوز عدد السياح الوافدين مستواهم في العام 2019 بنسبة 22 %، وأيضاً في أوروبا التي تُعد الوجهة السياحية الرائدة في العالم، حيث وصل النشاط السياحي إلى 94 % من مستواه قبل الوباء.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة زوراب بولوليكاشفيلي، إن ((أحد بيانات منظمة السياحة العالمية يسلط الضوء على قدرة السياحة على المقاومة وانتعاشها السريع)). ويحمل البيان توقعات للعام 2024، بمستوى نشاط أعلى بنسبة 2 % مما كانت عليه في العام 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN19012024000110011019ID1107744375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث