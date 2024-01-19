شركات عائلية تكشف أسرار نجاحها وتحدياتها في «الشارقة لريادة الأعمال»

يقدم ((مهرجان الشارقة لريادة الأعمال)) في دورته لهذا العام، التي تقام تحت شعار ((معاً، نرسم المستقبل))، وجهات نظر ملهمة لعائلات رائدة في عالم الأعمال، نجحت في بناء شركات مستدامة وعززت إرث الروح الريادية في أجيال متعاقبة.

وتنوعت قصص نجاحها في عدة قطاعات وصناعات تشمل الرعاية الصحية والتطوير العقاري والتجزئة والأغذية والمشروبات، لتشكل جزءاً أساسياً من المشهد الاقتصادي الإماراتي.

ويفتح المهرجان الذي ينظمه ((مركز الشارقة لريادة الأعمال)) (شراع)، في ((مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار)) يومي 3 و4 فبراير، الباب أمام ممثلي الشركات العائلية من الرواد والمستثمرين لتقديم رؤى قيّمة حول مزايا شركاتهم، والتحديات التي تواجهها إلى جانب الفرص المتاحة في المنطقة التي تشهد تطوراً سريعاً.

عائلة العبار.. آفاق جديدة







يترادف اسم عائلة العبار مع كبرى الشركات العاملة في دبي، مجسداً الطموح والتقدم الريادي، وفي جلسة ((ما الذي يتطلبه بناء إمبراطورية أعمال)) يقدم محمد العبار، مؤسس ((إعمار العقارية)) دروساً عملية لتحويل الأحلام إلى مشاريع، في حين تقدم ابنته موزة العبار، الشريك المؤسس لـ((مشاريع العبار))، جلسة بعنوان ((رواد الأمة))، تشارك فيها رحلتها إلى عالم التجزئة والأزياء.

عائلة كوتيكولون.. الطريق إلى النجاح







تتجسد المهارات الريادية لعائلة كوتيكولون بشركة KEF القابضة، وهي تكتل يتألف من مجموعة متنوعة من الشركات يرأسها فيصل كوليكوتون وزوجته شبانة فيصل.

فمن بناء المستشفيات والمدارس إلى الفنادق الفاخرة والتجارة الصناعية، تنشط شركة KEF القابضة في عدة صناعات تشمل التطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتجارة، مؤسسة إرثاً كاملاً من الابتكار والتأثير المجتمعي لأجيال المستقبل.







وفي جلسة ((بناء أساطير وموروثات من خلال الأعمال العائلية))، يشاركون الحكمة الريادية التي اكتسبوها من خبرتهم في عالم الأعمال على مدار أكثر من 28 عاماً.

ويشارك ابنهما وابنتاهما، الذين تقدموا بخطوات راسخة في المسار الريادي نحو النجاح، في جلستين؛ الأولى بعنوان ((اثنان من نوع واحد: الأشقاء الرياديون)) تناقش فيها الشقيقتان صوفيا وسارة فيصل، من شركة ((باوز دبي)) الانسجام في تطوير إمبراطورية الأزياء التي أسستها العائلة.







والثانية بعنوان ((تسريع محركات النقل الأخضر، تستضيف زاك فيصل، الرائد البيئي مؤسس شركة ((بيك)) التي أعادت تمهيد الطريق نحو النقل الصديق للبيئة وأعطت العربات القديمة حياة جديدة على المسار الأخضر، حيث يشارك رؤيته لمستقبل أكثر اخضراراً وحفظاً على البيئة.

عائلتا دكّاك ودرّاج.. روابط عززتها الأعمال







وتجمع روابط قوية أساسها الشغف المشترك والروح الريادية كلاً من سلام دكّاك وندى درّاج، اللتين أطلقتا المؤسسة الثقافية ((بيت مريم)).







حيث تستعرضان في نفس الجلسة أهمية الإرشاد والتوجيه وقوة الروابط العائلية، وتشاركان قصصاً عن العزيمة والإصرار والتواصل الثقافي، بهدف إلهام جيل جديد من رائدات الأعمال لتجاوز العقبات التي تعترض طريقهن إلى النجاح في عالم الأعمال.

عائلة واتسون.. رواد التأثير الشامل

وفي جلسة((تيم آنجلوولف: قصة شمول وتأثير))، يستعرض نيك وتيا واتسون رحلتهما في السباق الشامل.

حيث انتقل نيك من البحرية الملكية البريطانية إلى سباقات الترايثلون الثلاثية، وشارك في تأسيس((تيم آنجلوولف)) لدعم الاندماج، بعد أن ألهمته إصابة ابنه ريو باضطراب جيني نادر، مع ابنته تيا الملقبة بـ((الذئبة الصغيرة)) والمتميزة في سباقات الترايثلون والناشطة في مجال الاندماج مع أخيها ريو، إذ تسلط الجلسة التي تستضيفهما في المهرجان الضوء على الجانب الملهم للحياة الشاملة ومرونتها وقوتها.

الأخوان بريك.. رائدا أعمال برؤية ثاقبة







وإلى جانب الأختين صوفيا وسارة، يناقش صالح وعلوي البريك في جلسة((اثنان من نوع واحد: الأشقاء الرياديون)) مساراتهما الريادية المتميزة، إذ أسهم علوي بإحداث التأثير الإيجابي على صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات بالمشاريع والعلامات التجارية المبتكرة.

في حين يعرض صالح خبراته في التسويق والاتصال والفعاليات مع التركيز على قطاعات الصحة وجودة الحياة واللياقة، لتقدم الجلسة رؤى حول تآزر الأخوين في ريادة الأعمال تعكس التزامهما بالابتكار والتميز في الأعمال.







وتشكل هذه القصص جزءاً صغيراً من القصص التي يرويها ((مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024))، أكبر تجمع للأفكار الريادية في دولة الإمارات، حيث يشارك الضيوف رحلاتهم مع جمهور المهرجان، مشعلين شرارة الإبداع في قلوب رواد الأعمال الطامحين، ليثبتوا أن العائلات قادرة على تأسيس إمبراطوريات أعمال.

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