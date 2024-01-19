«كوبر فيتش» تتوقع زيادة الرواتب 5 % في الإمارات

توقع تقرير لشركة ((كوبر فيتش)) (Cooper Fitch) زيادة الرواتب في دولة الإمارات خلال العام الجاري، حسب ما ذكر موقع ((إتش آر توداي)) أمس.

ووفقاً للتقرير تتوقع معظم الشركات في دولة الإمارات زيادة الرواتب على مدار العام، حيث يتوقع زيادتها بأكثر من 5 %. وقامت شركة ((كوبر فيتش)) باستطلاع رأي قادة الأعمال من أكثر من 1000 مؤسسة لتجميع البيانات في التقرير، وقالت نسبة 21 % من الشركات المستطلعة آراؤها بخفض الرواتب في عام 2024، وأكثر من الربع ليس لديهم أي خطط لتغيير الرواتب في العام المقبل. و

وفقاً للتقرير، قال أكثر من نصف المشاركين إنهم رفعوا الرواتب في عام 2023، حيث قامت نحو 8 % من المؤسسات برفع الرواتب بنسبة 10 % للاحتفاظ بأفضل المواهب.

كما ذكر التقرير أن 59 % من المؤسسات أجرت تغييرات على عدد الموظفين في عام 2023، بينما توقع 26 % زيادة أعداد الموظفين بنسب قد تصل إلى 5 % قبل نهاية العام الجاري، وتوقع أكثر من النصف (56 %) من المشاركين في الاستطلاع أن تزداد أعداد العاملين في عام 2024، بينما يتوقع 20 % تخفيض عدد موظفيهم.

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