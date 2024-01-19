Saturday, 20 January 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«كوبر فيتش» تتوقع زيادة الرواتب 5 % في الإمارات

1/19/2024 7:18:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع تقرير لشركة ((كوبر فيتش)) (Cooper Fitch) زيادة الرواتب في دولة الإمارات خلال العام الجاري، حسب ما ذكر موقع ((إتش آر توداي)) أمس.

ووفقاً للتقرير تتوقع معظم الشركات في دولة الإمارات زيادة الرواتب على مدار العام، حيث يتوقع زيادتها بأكثر من 5 %. وقامت شركة ((كوبر فيتش)) باستطلاع رأي قادة الأعمال من أكثر من 1000 مؤسسة لتجميع البيانات في التقرير، وقالت نسبة 21 % من الشركات المستطلعة آراؤها بخفض الرواتب في عام 2024، وأكثر من الربع ليس لديهم أي خطط لتغيير الرواتب في العام المقبل. و

وفقاً للتقرير، قال أكثر من نصف المشاركين إنهم رفعوا الرواتب في عام 2023، حيث قامت نحو 8 % من المؤسسات برفع الرواتب بنسبة 10 % للاحتفاظ بأفضل المواهب.

كما ذكر التقرير أن 59 % من المؤسسات أجرت تغييرات على عدد الموظفين في عام 2023، بينما توقع 26 % زيادة أعداد الموظفين بنسب قد تصل إلى 5 % قبل نهاية العام الجاري، وتوقع أكثر من النصف (56 %) من المشاركين في الاستطلاع أن تزداد أعداد العاملين في عام 2024، بينما يتوقع 20 % تخفيض عدد موظفيهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN19012024000110011019ID1107744373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث