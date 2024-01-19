ضربة قوية.. رسمياً منتخب مصر يفقد محمد صلاح في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "الجمعة" غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن مباراة الرأس الأخضر المقبلة في كأس الأمم الأفريقية للإصابة.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام الرأس الأخضر ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز