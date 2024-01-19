جونسون: انتخاب ترامب مجددا قد يكون بالضبط ما يحتاجه العالم



قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إن فترة رئاسية جديدة لدونالد ترامب يمكن أن تكون هي "بالضبط ما يحتاجه العالم".

وسخر جونسون من حالة القلق على المستوى الدولي من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وقال جونسون في عموده الأسبوعي في صحيفة "ديلي ميل" إنه إذا دعم ترامب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن قيادته المتجددة "يمكن أن تكون فوزاً كبيراً للعالم".

وكان ترامب قد أثار الشكوك بشأن استمرار الدعم لكييف حال وصوله إلى البيت الأبيض، وتفاخر كثيراً بعلاقته الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن جونسون، المؤيد القوي لأوكرانيا، زعم أن ترامب لن يخون الدولة التي مزقتها الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن جونسون قوله "لا أعتقد ببساطة أن ترامب سيتخلى عن الأوكرانيين، على العكس، بعدما تأكد أنه لا يوجد اتفاق ليبرمه مع بوتين، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يقوم بمضاعفة جهوده ويتم ما بدأه، من خلال منحهم ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر".

وأضاف "في هذه الحالة، هناك فرصة كبيرة، أنه في ظل حكم ترامب، سيكون الغرب أكثر قوة، وسيكون العالم أكثر استقرارا".

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