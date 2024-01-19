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البيت الأبيض: أمريكا ما تزال تعارض وقفاً عاماً لإطلاق النار في غزة

1/19/2024 7:18:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم "الجمعة" إن الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفاً عاماً لإطلاق النار في غزة لأنها تعتقد أنه سيعود بالنفع على حركة حماس.

وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض "ندعم الهدن الإنسانية، مثلما قلت، لمحاولة إخراج الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات، لكننا لا ندعم وقف إطلاق النار في هذا الوقت".

وتابع "أعتقد أن من المهم أن نتذكر أن وقفا لإطلاق النار كان ساريا في السادس من أكتوبر".

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