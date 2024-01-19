البيت الأبيض: أمريكا ما تزال تعارض وقفاً عاماً لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم "الجمعة" إن الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفاً عاماً لإطلاق النار في غزة لأنها تعتقد أنه سيعود بالنفع على حركة حماس.
وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض "ندعم الهدن الإنسانية، مثلما قلت، لمحاولة إخراج الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات، لكننا لا ندعم وقف إطلاق النار في هذا الوقت".
وتابع "أعتقد أن من المهم أن نتذكر أن وقفا لإطلاق النار كان ساريا في السادس من أكتوبر".
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