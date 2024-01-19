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واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين

1/19/2024 7:18:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شنّ الجيش الأمريكي ضربات جديدة على مواقع للحوثيين "الجمعة"، استهدفت منصات إطلاق صواريخ كانت معدة لشن هجمات على سفن في البحر الأحمر، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين "نفذت القوات الأمريكية هذا الصباح ثلاث ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن".

وكان الحوثيون الذين يقولون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، قد أعلنوا من جانبهم في وقت سابق عن هجوم جديد ضد سفينة تجارية أمر يكيه في خليج عدن.

لكن هذا الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون لم يسبب أي ضرر بحسب واشنطن.

قام الأمريكيون والبريطانيون، بقصف الحوثيين في اليمن لأول مرة في 12 يناير، مستهدفين البنية التحتية للرادارات والصواريخ والطائرات المسيّرة. وتلا ذلك عدة ضربات أخرى مماثلة.

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