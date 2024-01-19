واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
شنّ الجيش الأمريكي ضربات جديدة على مواقع للحوثيين "الجمعة"، استهدفت منصات إطلاق صواريخ كانت معدة لشن هجمات على سفن في البحر الأحمر، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين "نفذت القوات الأمريكية هذا الصباح ثلاث ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن".
وكان الحوثيون الذين يقولون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، قد أعلنوا من جانبهم في وقت سابق عن هجوم جديد ضد سفينة تجارية أمر يكيه في خليج عدن.
لكن هذا الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون لم يسبب أي ضرر بحسب واشنطن.
قام الأمريكيون والبريطانيون، بقصف الحوثيين في اليمن لأول مرة في 12 يناير، مستهدفين البنية التحتية للرادارات والصواريخ والطائرات المسيّرة. وتلا ذلك عدة ضربات أخرى مماثلة.
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