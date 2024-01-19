أمريكا تنشر حصيلة عملياتها ضد الحوثيين

كشفت البحرية الأمريكية، أمس، عن حصيلة عملياتها ضد الأهداف الحوثية المفترضة في اليمن، التي استهدفتها على مدار أيام الأسبوع، والهجمات التي نفذها الحوثيون ضد السفن في منطقة البحر الأحمر خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، بأن الحوثيين نفذوا أول من أمس، هجوماً على سفينة شحن، وهو الهجوم الثالث من نوعه خلال أيام.

وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة ((إم/ ڤي كيم رينجير))، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال، تملكها الولايات المتحدة، وتديرها اليونان.

وتابع: ((لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفينة. واستمرت السفينة في الإبحار)).

وأكدت القوات الأمريكية، أن الحوثيين شنوا هجوماً أحادي الاتجاه، أصاب السفينة ((إم/ في جينكو بيكاردي)) في خليج عدن، وهي سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال، مملوكة للولايات المتحدة))، وأفادت بأنه ((تم الإبلاغ عن بعض الأضرار، بيد أنه لم تكن هناك إصابات، والسفينة صالحة للإبحار ومستمرة في وجهتها)).

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها منصات صواريخ تابعة للحوثيين. ونقل بيان عسكري منسوب لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا: ((إن تصرفات الحوثيين لا تزال تعرض البحارة الدوليين للخطر، وتعطل ممرات الشحن التجارية في جنوب البحر الأحمر والممرات المائية المجاورة))، وأضاف ((سنواصل اتخاذ الإجراءات لحماية حياة البحّارة الأبرياء وسنحمي أفرادنا دائماً)).

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