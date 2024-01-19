جهود سودانية وإقليمية لإنهاء الحرب

أتمت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها العاشر، لتتمدد شاملة مناطق لم تكن في بداية الحرب مسرحاً للعمليات العسكرية، في وقت تتسارع خطى الفاعلين على المستويين المحلي والإقليمي نحو إيجاد مخرج ينهي الحرب، ويؤسس لمرحلة من الاستقرار في البلاد، بعدما شلّت الآلة الحربية جلّ مناحي الحياة، فباتت المخاوف جدية من تحول الصراع النخبوي إلى حرب حرب أهلية طاحنة، في أعقاب حملات التسليح الشعبي الواسعة التي نظمت في أقاليم البلاد، في الآونة الأخيرة.

هذا فضلاً عن المساعي المتواصلة التي يبذلها رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم))، رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، بعقده لقاءاً تشاورياً مع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية ((إيغاد))، خلال انعقاد القمة الاستثنائية الـ42 في العاصمة الأوغندية، كامبالا، أول من أمس، لبحث الأزمة السودانية، وقضايا إقليمية أخرى.

إذ أكد حمدوك في تصريح صحافي، أمس، تقديمه شرحاً وافياً لزعماء ((إيغاد)) حول تقييم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم))، لجذور الأزمة السودانية، ورؤيتها لسيناريوهات وقف الحرب المدمرة، كأولوية قصوى، ومعالجة آثار الكارثة الإنسانية، جنباً إلى جنب مع الحلول السياسية المستدامة التي تفضي إلى استعادة السلام، والاستقرار، والتحوّل المدني الديمقراطي في السودان.

فيما أشاد حمدوك خلال اللقاء التشاوري على الدور المحوري الذي تضطلع به ((إيغاد))، والاتحاد الأفريقي، لمعالجة الأزمة السودانية، مؤكداً دعم وتعاون ((تقدم)) ضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد، بما في ذلك عملية إعادة الإعمار بعدما تضع الحرب في السودان أوزارها، وقال حمدوك: ((تتواصل جهودنا، لإنقاذ الوطن، ونتعاون مع كل الذين يريدون لشعبنا، وللسودان، الخير والسلام)).

وميدانياً، دارت اشتباكات عنيفة على الحدود الغربية لولاية سنار، ناحية منطقة جبل موية، بين عناصر من ((الدعم السريع))، وقوات الجيش السوداني.

وفي جنوب كردفان، دارت معارك عنيفة بين القوات السودانية، وعناصر تابعة لـ((الدعم السريع))، حاولت الهجوم على مدينة العباسية تقلي، ووفق مصادر محلية، استمر الاقتتال لساعات طويلة تمكن بعدها الجيش السوداني صدّ الهجوم، وسط وقوع قتلى من الجانبين.

إلى ذلك، تواصلت عمليات القصف المتبادل في العاصمة الخرطوم، وأفاد شهود بأن اشتباكات عنيفة دارت شمالي مدينة الخرطوم بحري، فيما سمع دوي انفجارات مدوية في منطقة الجريف، شرقي الخرطوم، كما استهدف الجيش السوداني مواقع لـ((الدعم السريع)) في المنطقة المحاذية للنيل الأزرق من الناحية الغربية.

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