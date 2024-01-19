التوابل والبهارات.. هل تنتهي مدة صلاحيتها؟

MENAFN - Khaberni) خبرني- تتوفر العديد من البهارات بشكل أساسي في مطابخنا، حيث نستخدمها بهدف إضفاء نكهة مميزة على جميع أطعمتنا.

ولكن، يوجد تاريخ انتهاء صلاحية لكل منتج، وحتى التوابل فإنها ليست صالحة للأبد.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن العديد من التوابل، تتوفر بشكل كامل أو مطحون.

وتفقد التوابل المطحونة رائحتها ونكهتها بسرعة أكبر، لذلك يُفضّل أن تشتريها بكميات صغيرة.

وإذا كنت توّد الحصول على أفضل جودة، قم بتخزين التوابل الكاملة في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام، والتوابل المطحونة لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام.

ويتميز كل نوع من الأعشاب بفوائد عديدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وعلى سبيل المثال، قد يساعد الثوم، وبذر الكتان، والحلبة، وعشب الليمون، على خفض نسبة الكوليسترول.

ويمكن أن يساعد الثوم، والبصل، والكراث، والنعناع، والريحان، والمريمية، والعديد من الأعشاب الأخرى في الحماية من أمراض السرطان.

وهناك أيضًا العديد من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة القرنفل، والقرفة، والمريمية، والزعتر.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أنه لا يوجد علاج لأي نوع من أنواع مرض السكري.

ولكن، يمكن أن تُحسّن بعض الأعشاب والأطعمة من حساسية الفرد للإنسولين ومقاومته.