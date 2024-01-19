MENAFN - Khaberni) خبرني - إليك طريقة تحضير كريب الدجاج في المنزل:

المكونات:

– 1 كوب من الدجاج المسلوق والمفروم إلى قطع صغيرة – 1/2 كوب من البصل المفروم – 1/2 كوب من الفلفل الأخضر المفروم – 1/2 كوب من الفلفل الأحمر المفروم – 1/2 كوب من الفطر المفروم (اختياري) – 2 فصوص من الثوم المفروم – 1/2 كوب من الجبن المبشور (مثل الشيدر أو الجبنة السويسرية) – 1/2 كوب من الحليب – 2 بيضات – 1/2 كوب من الدقيق – ملح وفلفل حسب الذوق – زبدة للطهي

الخطوات:

1. في مقلاة كبيرة، قم بتسخين الزبدة على نار متوسطة. أضف البصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والفطر إلى المقلاة وقلبها حتى تصبح الخضروات طرية.

2. أضف قطع الدجاج المفرومة والثوم إلى المقلاة واستمر في القلب حتى ينضج الدجاج تمامًا وتتداخل النكهات. قد تحتاج إلى إضافة المزيد من الزبدة إذا كانت الخضروات تلتصق بالمقلاة.

3. في وعاء منفصل، اخفق البيض والحليب والدقيق معًا حتى تتكون خليط متجانس. أضف الجبن المبشور وقلبه جيدًا.

4. أضف خليط البيض والحليب إلى المقلاة مع الدجاج والخضروات، وقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

5. ارفع الحرارة إلى متوسطة-عالية واسكب مقدار مناسب من الخليط في المقلاة المسطحة. قم بتوزيعه بشكل متساوٍ حتى يغطي قاع المقلاة.

6. اطهي الكريب من الجانبين حتى يصبح ذهبي اللون ويكتسب القوام المطلوب. قد يستغرق الأمر حوالي 2-3 دقائق لكل جانب.

7. قم بنقل الكريب إلى طبق التقديم وكرر العملية حتى ينتهي الخليط.

8. قدم كريب الدجاج ساخنًا كوجبة رئيسية أو طبق جانبي. يمكنك تقديمه مع صلصة الطماطم أو الكاتشب أو الصلصة البيضاء حسب الذوق.

وهكذا، يمكنك الاستمتاع بكريب الدجاج اللذيذ في المنزل. يمكنك أيضًا تخصيص وصفة الكريب بإضافة المكونات إلى الحشوة التي تفضلها مثل الخضروات المشوية أو الجبن أو الفطر. بالهناء والشفاء!