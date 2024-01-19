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- Khaberni) خبرني - إليك طريقة تحضير كريب الدجاج في المنزل:
المكونات:
– 1 كوب من الدجاج المسلوق والمفروم إلى قطع صغيرة – 1/2 كوب من البصل المفروم – 1/2 كوب من الفلفل الأخضر المفروم – 1/2 كوب من الفلفل الأحمر المفروم – 1/2 كوب من الفطر المفروم (اختياري) – 2 فصوص من الثوم المفروم – 1/2 كوب من الجبن المبشور (مثل الشيدر أو الجبنة السويسرية) – 1/2 كوب من الحليب – 2 بيضات – 1/2 كوب من الدقيق – ملح وفلفل حسب الذوق – زبدة للطهي
الخطوات:
1. في مقلاة كبيرة، قم بتسخين الزبدة على نار متوسطة. أضف البصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والفطر إلى المقلاة وقلبها حتى تصبح الخضروات طرية.
2. أضف قطع الدجاج المفرومة والثوم إلى المقلاة واستمر في القلب حتى ينضج الدجاج تمامًا وتتداخل النكهات. قد تحتاج إلى إضافة المزيد من الزبدة إذا كانت الخضروات تلتصق بالمقلاة.
3. في وعاء منفصل، اخفق البيض والحليب والدقيق معًا حتى تتكون خليط متجانس. أضف الجبن المبشور وقلبه جيدًا.
4. أضف خليط البيض والحليب إلى المقلاة مع الدجاج والخضروات، وقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.
5. ارفع الحرارة إلى متوسطة-عالية واسكب مقدار مناسب من الخليط في المقلاة المسطحة. قم بتوزيعه بشكل متساوٍ حتى يغطي قاع المقلاة.
6. اطهي الكريب من الجانبين حتى يصبح ذهبي اللون ويكتسب القوام المطلوب. قد يستغرق الأمر حوالي 2-3 دقائق لكل جانب.
7. قم بنقل الكريب إلى طبق التقديم وكرر العملية حتى ينتهي الخليط.
8. قدم كريب الدجاج ساخنًا كوجبة رئيسية أو طبق جانبي. يمكنك تقديمه مع صلصة الطماطم أو الكاتشب أو الصلصة البيضاء حسب الذوق.
وهكذا، يمكنك الاستمتاع بكريب الدجاج اللذيذ في المنزل. يمكنك أيضًا تخصيص وصفة الكريب بإضافة المكونات إلى الحشوة التي تفضلها مثل الخضروات المشوية أو الجبن أو الفطر. بالهناء والشفاء!
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