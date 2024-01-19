فتوى: يجب على الرجل ان (يفسح) زوجته مرة في الاسبوع

MENAFN - Khaberni) خبرني - أجاب الدكتور المصري عمرو الورداني، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه لا يخرج زوجته للفسحة، فهل عليه إثم؟

ورد الورداني على المتصل،

"لا يوجد عليك إثم، لكن حاول ترتب وقتك بحيث يسمح إنك تخرج زوجتك مرة واحدة في الأسبوع لضمان استمرارية المحبة بينكم " .

وأضاف الورداني في اجابته للمتصل " منزلك له عليك حقوق يجب ان تفعلها وتجلس مع زوجتك، وفي حال وجود اطفال اخرج بدونهم، وليس بالضروري ان تتناولوا العشاء في الخارج وارجعوا" .