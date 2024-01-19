فتوى: يجب على الرجل ان (يفسح) زوجته مرة في الاسبوع

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- Khaberni) خبرني - أجاب الدكتور المصري عمرو الورداني، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه لا يخرج زوجته للفسحة، فهل عليه إثم؟
ورد الورداني على المتصل،
"لا يوجد عليك إثم، لكن حاول ترتب وقتك بحيث يسمح إنك تخرج زوجتك مرة واحدة في الأسبوع لضمان استمرارية المحبة بينكم " .
وأضاف الورداني في اجابته للمتصل " منزلك له عليك حقوق يجب ان تفعلها وتجلس مع زوجتك، وفي حال وجود اطفال اخرج بدونهم، وليس بالضروري ان تتناولوا العشاء في الخارج وارجعوا" .
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