اغلق عليها الدرج وكسر رقبتها .. اليكم اعترافات قاتل الطفلة مكة بم

MENAFN - Khaberni) خبرني - «ماكنش قصدي اقتلها بس اضيقت لما لقتها تبولت على السرير، ضربتها على ضهرها وأنا مخنوق، علشان كل يوم بتعمل نفس الحركة لقتها بتنزف دم مرة واحدة».. بهذه الكلمات بدأ المتهم «رمضان مجدي»، 35 عاما، عامل بمصنع، اعترافاته أمام النيابة العامة في واقعة قتل الطفلة «مكة»، 4 سنوات، بمدينة السلام على يد زوج عمتها.

تحقيقات قتل الطفلة «مكة» ضحية مدينة السلام أمام النيابة العامة، وقف المتهم يدلي باعترافاته حول واقعة ارتكاب جريمة قتل طفلة على يد زوج عمتها بـ مدينة السلام.

وقال المتهم: «المجني عليها كانت مقيمة مع أحد الجيران وحصل خناقة مع زوجتي علشان جبتها تعيش معانا كونها مسؤولية علينا، خصوصا أن والدها كان محبوسًا، لكن الطفلة كانت بتكرهني ومش بتحب تتعامل معايا، لكن لما ضربتها ماكنش قصدي أموتها بس لقتها قطعت النفس مرة واحدة لما ضربتها على ضهرها واصطدمت بالتسريحة».

وأضاف المتهم: «بعد معرفة أن الطفلة مكة توفت وقتها فكرت في الهروب وروحت عند واحدة أنا متجوزها عرفي في مدينة نصر، وقولتلها إن أنا ضربت بنت أخو مراتي وهي تعبانة في المستشفى، وبعدها كلمت سهير علشان أطمن على الطفلة، قولتها هبعتلك فلوس تخليها معاكي ومحدش يجيب سيرتي لقيت مراتي بتقولي الحكومة بتدور عليك».

وتضمنت مذكرة التحريات التي أجراها المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم السلام أول، أن الطفلة «مكة» كانت تعاني من تبول لا إرادي فتبولت على السرير فضربها زوج عمتها وأمسك بها وألقاها أرضا، فاصطدم رأسها بالتسريحة، ما تسبب في إصاباتها، فأخذت عمتها الطفلة إلى الحمام لإسعافها، فتوجه المتهم إليها وأخذ الطفلة من قبضة يديها وتعدى عليها بالضرب في أماكن متفرقة بالجسد حتى فارقت الحياة.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوفاة طفلة داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مكة»، 4 سنوات، وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج عمتها، الذي تعدى عليها بالضرب وتعذيبها حتى الموت. وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.