اغلق عليها الدرج وكسر رقبتها .. اليكم اعترافات قاتل الطفلة مكة بم

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- Khaberni) خبرني - «ماكنش قصدي اقتلها بس اضيقت لما لقتها تبولت على السرير، ضربتها على ضهرها وأنا مخنوق، علشان كل يوم بتعمل نفس الحركة لقتها بتنزف دم مرة واحدة».. بهذه الكلمات بدأ المتهم «رمضان مجدي»، 35 عاما، عامل بمصنع، اعترافاته أمام النيابة العامة في واقعة قتل الطفلة «مكة»، 4 سنوات، بمدينة السلام على يد زوج عمتها.
تحقيقات قتل الطفلة «مكة» ضحية مدينة السلام أمام النيابة العامة، وقف المتهم يدلي باعترافاته حول واقعة ارتكاب جريمة قتل طفلة على يد زوج عمتها بـ مدينة السلام.
وقال المتهم: «المجني عليها كانت مقيمة مع أحد الجيران وحصل خناقة مع زوجتي علشان جبتها تعيش معانا كونها مسؤولية علينا، خصوصا أن والدها كان محبوسًا، لكن الطفلة كانت بتكرهني ومش بتحب تتعامل معايا، لكن لما ضربتها ماكنش قصدي أموتها بس لقتها قطعت النفس مرة واحدة لما ضربتها على ضهرها واصطدمت بالتسريحة».
وأضاف المتهم: «بعد معرفة أن الطفلة مكة توفت وقتها فكرت في الهروب وروحت عند واحدة أنا متجوزها عرفي في مدينة نصر، وقولتلها إن أنا ضربت بنت أخو مراتي وهي تعبانة في المستشفى، وبعدها كلمت سهير علشان أطمن على الطفلة، قولتها هبعتلك فلوس تخليها معاكي ومحدش يجيب سيرتي لقيت مراتي بتقولي الحكومة بتدور عليك».
وتضمنت مذكرة التحريات التي أجراها المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم السلام أول، أن الطفلة «مكة» كانت تعاني من تبول لا إرادي فتبولت على السرير فضربها زوج عمتها وأمسك بها وألقاها أرضا، فاصطدم رأسها بالتسريحة، ما تسبب في إصاباتها، فأخذت عمتها الطفلة إلى الحمام لإسعافها، فتوجه المتهم إليها وأخذ الطفلة من قبضة يديها وتعدى عليها بالضرب في أماكن متفرقة بالجسد حتى فارقت الحياة.
وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوفاة طفلة داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مكة»، 4 سنوات، وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج عمتها، الذي تعدى عليها بالضرب وتعذيبها حتى الموت. وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
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