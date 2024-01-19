Saturday, 20 January 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكم قاس على طفلين بكوريا الشمالية شاهدوا دراما للجارة الجنوبية

1/19/2024 7:12:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قضت محكمة في كوريا الشمالية على طفلين بالسجن 12 عاما مع الأشغال الشاقة بسبب مشاهدتهما "دراما كورية جنوبية"

محاكمة علنية وأظهرت مشاهد يبدو أنها صورت في عام 2022، صبيين يبلغان من العمر 16 عاما مكبلي الأيدي أمام مئات الطلاب في ملعب خارجي

كما يظهر في اللقطات النادرة ضباط يرتدون الزي الرسمي يوبخون الأولاد لعدم "التفكير بعمق في أخطائهم"

محظور مشاهدة إعلام كوريا الجنوبية يذكر أن البرامج الترفيهية الكورية الجنوبية، بما في ذلك التلفزيون، محظورة في الجارة الشمالية

وكانت عقوبة القصر المخالفين لهذا القانون الإرسال لمعسكرات عمل الشباب لمدة تصل حتى 5 أعوام

لقطات مسربة لكن في عام 2020 سُن قانون جديد يُجرّم مشاهدة أو توزيع البرامج الترفيهية الكورية الجنوبية ويعاقب عليها بالإعدام

يشار إلى أنه من النادر جدا نشر لقطات محاكمة إلا أن معهد أبحاث "ساند" الذي يتعاون مع منشقين من بيونغ يانغ سرب مقاطع من محاكمة الصبيين

MENAFN19012024000151011027ID1107744353

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث