حكم قاس على طفلين بكوريا الشمالية شاهدوا دراما للجارة الجنوبية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قضت محكمة في كوريا الشمالية على طفلين بالسجن 12 عاما مع الأشغال الشاقة بسبب مشاهدتهما "دراما كورية جنوبية"

محاكمة علنية وأظهرت مشاهد يبدو أنها صورت في عام 2022، صبيين يبلغان من العمر 16 عاما مكبلي الأيدي أمام مئات الطلاب في ملعب خارجي

كما يظهر في اللقطات النادرة ضباط يرتدون الزي الرسمي يوبخون الأولاد لعدم "التفكير بعمق في أخطائهم"

محظور مشاهدة إعلام كوريا الجنوبية يذكر أن البرامج الترفيهية الكورية الجنوبية، بما في ذلك التلفزيون، محظورة في الجارة الشمالية

وكانت عقوبة القصر المخالفين لهذا القانون الإرسال لمعسكرات عمل الشباب لمدة تصل حتى 5 أعوام

لقطات مسربة لكن في عام 2020 سُن قانون جديد يُجرّم مشاهدة أو توزيع البرامج الترفيهية الكورية الجنوبية ويعاقب عليها بالإعدام

يشار إلى أنه من النادر جدا نشر لقطات محاكمة إلا أن معهد أبحاث "ساند" الذي يتعاون مع منشقين من بيونغ يانغ سرب مقاطع من محاكمة الصبيين