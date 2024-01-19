حكم قاس على طفلين بكوريا الشمالية شاهدوا دراما للجارة الجنوبية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قضت محكمة في كوريا الشمالية على طفلين بالسجن 12 عاما مع الأشغال الشاقة بسبب مشاهدتهما "دراما كورية جنوبية"
محاكمة علنية وأظهرت مشاهد يبدو أنها صورت في عام 2022، صبيين يبلغان من العمر 16 عاما مكبلي الأيدي أمام مئات الطلاب في ملعب خارجي
كما يظهر في اللقطات النادرة ضباط يرتدون الزي الرسمي يوبخون الأولاد لعدم "التفكير بعمق في أخطائهم"
محظور مشاهدة إعلام كوريا الجنوبية يذكر أن البرامج الترفيهية الكورية الجنوبية، بما في ذلك التلفزيون، محظورة في الجارة الشمالية
وكانت عقوبة القصر المخالفين لهذا القانون الإرسال لمعسكرات عمل الشباب لمدة تصل حتى 5 أعوام
لقطات مسربة لكن في عام 2020 سُن قانون جديد يُجرّم مشاهدة أو توزيع البرامج الترفيهية الكورية الجنوبية ويعاقب عليها بالإعدام
يشار إلى أنه من النادر جدا نشر لقطات محاكمة إلا أن معهد أبحاث "ساند" الذي يتعاون مع منشقين من بيونغ يانغ سرب مقاطع من محاكمة الصبيين
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