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الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت بحيفا بعد إطلاق صاروخ اعتراضي

1/19/2024 7:10:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في حيفا بعد إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه، مؤكدا أن الحادث انتهى، وفق تعبيره.


وكانت أكدت وسائل إعلام سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في مدينة طمرة شمال حيفا.


ولم تعلن حتى الآن أي جهة عن إطلاقها صواريخ باتجاه حيفا.

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