الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت بحيفا بعد إطلاق صاروخ اعتراضي

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت بحيفا بعد إطلاق صاروخ اعتراضي
التاريخ
1/19/2024 7:10:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في حيفا بعد إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه، مؤكدا أن الحادث انتهى، وفق تعبيره.
وكانت أكدت وسائل إعلام سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في مدينة طمرة شمال حيفا.
ولم تعلن حتى الآن أي جهة عن إطلاقها صواريخ باتجاه حيفا.
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