تنسيق روسي مصري بشأن التفاعل في إطار مجموعة بريكس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع السفير المصري في موسكو نزيه نجاري، موضوع التفاعل بين البلدين في إطار مجموعة البريكس.



جاء في بيان للخارجية الروسية: تم تركيز الاهتمام خلال المباحثات على موضوع التفاعل داخل بريكس في سياق الرئاسة الروسية للمجموعة في عام 2024.



كما تناول الجانبان عدد من القضايا الراهنة مثل الحد من الأسلحة ومنع الانتشار.

RT