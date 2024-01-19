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حزب الله: لا استقرار بالمنطقة إلا بتوقف العدوان على غزة

1/19/2024 7:10:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن الاستقرار في لبنان والمنطقة وإيقاف الحرب لا يحصل إلا إذا توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أنه عندما توسع إسرائيل العدوان ستتلقى الجواب بـ"صفعة كبيرة وبعمل قوي"، وفق وصفه.


وأشار إلى أن جهوزية حزب الله لصد العدوان عالية، قائلا إن الحزب يجهز نفسه لعدوان قد يحصل له بداية، وليس له نهاية، بحسب تعبيره.


يأتي ذلك بعد تهديد إسرائيلي بالتصعيد مع حزب الله إذا لم يتم التوصل لاتفاق بإبعاده عن الحدود خلال الأسابيع القادمة.


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