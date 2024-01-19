حزب الله: لا استقرار بالمنطقة إلا بتوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن الاستقرار في لبنان والمنطقة وإيقاف الحرب لا يحصل إلا إذا توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أنه عندما توسع إسرائيل العدوان ستتلقى الجواب بـ"صفعة كبيرة وبعمل قوي"، وفق وصفه.
وأشار إلى أن جهوزية حزب الله لصد العدوان عالية، قائلا إن الحزب يجهز نفسه لعدوان قد يحصل له بداية، وليس له نهاية، بحسب تعبيره.
يأتي ذلك بعد تهديد إسرائيلي بالتصعيد مع حزب الله إذا لم يتم التوصل لاتفاق بإبعاده عن الحدود خلال الأسابيع القادمة.
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