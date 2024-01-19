رئيس بلغاريا يأمل في حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس البلغاري رومين راديف عن أمله في إنهاء النزاع في أوكرانيا بطرق دبلوماسية.



وجاء في بيان للرئاسة البلغارية، صدر في أعقاب لقاء الرئيس بوزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا اليوم الجمعة، أن الجانبين أشارا إلى "المخاطر على الأمن والاستقرار الإقليمي بسبب الوضع في أوكرانيا"، وأن النزاع يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدول أوروبا.

وأضاف البيان أن "الرئيس راديف أعرب عن أمله في وقف العمليات القتالية بأسرع ما يمكن بوسائل دبلوماسية، تضمن مراعاة مبادئ القانون الدولي".



وخلال زيارته لبلغاريا التقى الوزير الإستوني كذلك نظيرته البلغارية ماريا غابرييل.

وأكد الوزيران أن البلدين "سيدعمان أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

RT