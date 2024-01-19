رئيس بلغاريا يأمل في حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس البلغاري رومين راديف عن أمله في إنهاء النزاع في أوكرانيا بطرق دبلوماسية.
وجاء في بيان للرئاسة البلغارية، صدر في أعقاب لقاء الرئيس بوزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا اليوم الجمعة، أن الجانبين أشارا إلى "المخاطر على الأمن والاستقرار الإقليمي بسبب الوضع في أوكرانيا"، وأن النزاع يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدول أوروبا.
وأضاف البيان أن "الرئيس راديف أعرب عن أمله في وقف العمليات القتالية بأسرع ما يمكن بوسائل دبلوماسية، تضمن مراعاة مبادئ القانون الدولي".
وخلال زيارته لبلغاريا التقى الوزير الإستوني كذلك نظيرته البلغارية ماريا غابرييل.
وأكد الوزيران أن البلدين "سيدعمان أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".
RT
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