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السعودية تؤكد ضرورة تجنب توسيع الصراع بالمنطقة

1/19/2024 7:10:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لشبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية إن المنطقة تعيش حالة اضطراب، وتواجه كارثة إنسانية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة عدم توسيع الصراع بالمنطقة.


وشدد وزير الخارجية السعودي على أن رسالة بلاده للجميع، بما في ذلك إيران، هي الحاجة إلى العمل معا من أجل وقف التصعيد، وفق تعبيره.

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