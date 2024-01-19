السعودية تؤكد ضرورة تجنب توسيع الصراع بالمنطقة

السعودية تؤكد ضرورة تجنب توسيع الصراع بالمنطقة
التاريخ
1/19/2024 7:10:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لشبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية إن المنطقة تعيش حالة اضطراب، وتواجه كارثة إنسانية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة عدم توسيع الصراع بالمنطقة.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن رسالة بلاده للجميع، بما في ذلك إيران، هي الحاجة إلى العمل معا من أجل وقف التصعيد، وفق تعبيره.
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