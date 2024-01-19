عائلات الأسرى الإسرائيليين تعتصم أمام منزل نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة ستعتصم الليلة قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عدد من أهالي الأسرى أنهم فقدوا الثقة بالحكومة ويجرون تحركاتهم الخاصة.
يأتي الاعتصام في إطار ضغوط تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة، حيث يقر مسؤولون إسرائيليون بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى.
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