الأمم المتحدة: آبار غزة وصلت إلى عُشر طاقتها الإنتاجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الآبار البلدية في قطاع غزة وصلت حاليا إلى عُشر طاقتها الإنتاجية قبل تصاعد الأعمال العدائية، محذرًا من أن تراكم النفايات قد يؤدي إلى ظهور تهديدات صحية وبيئية خطيرة.



وقال المكتب إن الطاقة الإنتاجية للآبار صارت نحو 21 ألف متر مكعب يوميا، بعد أن كانت 255 ألف متر مكعب في اليوم قبل 7 تشرين الأول 2023.



وأوضح أنه من المتعارف عليه أن مياه الآبار تلك هي دون المستوى المطلوب، نظرا لأنها شديدة الملوحة، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة أمس الجمعة.



وأوضح أن المياه القادمة من الخطوط التي تديرها إسرائيل كانت أفضل مصدر لمياه الشرب الآمنة قبل الأعمال العدائية. لكن في الوقت الحاضر، واحد فقط من الخطوط الثلاثة- وهو خط مياه وصلة بني سعيد- يعمل وينتج أقل من نصف ما كان متاحا من قبل عندما كانت جميع الخطوط الثلاثة تعمل.



وأشار المكتب إلى أن توفر المياه من خلال محطات تحلية المياه قصيرة المدى يبلغ حاليا 7 بالمئة فقط من طاقتها قبل الأزمة.



وأفاد العاملون في المجال الإنساني بأنه نظرا للقيود المفروضة على استيراد المواد الحيوية، فإن أدوات اختبار المياه والكلور لمعالجتها في جميع أنحاء غزة غير متوفرة.

بترا