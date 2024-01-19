مقرر خاص بالأمم المتحدة: المجتمعات متعددة الثقافات أشدّ تماسكًا

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MENAFN - Swissinfo) English (en) UN rapporteur: 'Minorities are the vectors of diversity' (الأصلي)

يقول لوفرا إنّ: " جنيف هي واحدة من أهمّ الأماكن وأكثرها إثارة للاهتمام في العالم بالنسبة للمشتغلين.ات بالقانون الدولي. حيث يوجد فيها مقر لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. ويتمثل دور هذه اللجنة في صياغة وتطوير القانون الدولي، وجميع المعاهدات العالمية الرئيسية تم إعدادها هنا".

وقد التقينا لوفرا، مقرر الأمم المتحدة الجديد لقضايا الأقليات في مكتبه، الواقع في الطابق الخامس بمعهد الدراسات العالمية بجامعة جنيف بمنطقة بلانباليه (Plainpalais)، وسط المدينة، مباشرة بجوار متحف الفن المعاصر (Mamco). وقد علّق على جدار مكتبه ساعة ضخمة من الصعب أن تخطئها عين الزائر أو الزائرة مع تحرّك عقاربها على مدى الساعة. ويصرّ المقرر الخاص على إعلامه زائريه وزائراته أنها هدية خاصة تلقاها من ابنته.

وقد أجريت هذه المقابلة بضعة أيام قبل بداية فترة تفويضه الذي يمتد ست سنوات، وقد بدأ في الأوّل من شهر نوفمبر 2023. وكان ذلك قد تطلّب منه الاستقالة من منصبه كمدير لمعهد الدراسات العالمية نهاية شهر ديسمبر الماضي.

المقررات والمقررون الخاصون هم خبراء وخبيرات مستقلون.ات لدى الأمم المتحدة، وهم.هن مسؤولون.ات عن رصد أوضاع حقوق الإنسان عبر تفويض واضح. Olivier Vogelsang

لقد كانت قضايا الأقليات على الدوام في صميم مسيرته المهنية. فبعد أن درس القانون في جامعة جنيف، انضم نيكولا لوفرا في التسعينات إلى مجلس أوروبا في ستراسبورغ للاشتغال بشكل رئيسي على قضايا الأقليات في وسط وشرق أوروبا. والتحق لاحقا، بجامعة بروكسل الحرة بسبب عمل أكاديمي، قبل أن يعود مع بداية الألفية الجديدة إلى جامعة جنيف ليؤسس بالاشتراك مع الرئيسة السويسرية السابقة ميشلين كالمي-ري "أسبوع حقوق الإنسان"، وهو عبارة عن سلسلة من الفعاليات تستضيفها جنيف بشأن التحديات التي تعترض حقوق الإنسان.

لكن وظيفته الجديدة، كمقرر مستقل ونزيه في الأمم المتحدة، ستجعل دوره التحقيق في قضايا تتعلّق بالأقليات الوطنية، والعرقية، والدينية، واللغوية. والمقررون.ات في الأمم المتحدة هم.نّ خبراء وخبيرات مستقلون.ات مسؤولون.ات عن رصد أوضاع حقوق الإنسان كل في مجاله.ا. وتشمل مهمتهم.ن الرد على شكاوى الأفراد والقيام بزيارات ميدانية لتقييم الوضع الخاص بحقوق الإنسان.

وقد طرحتُ عليه السؤال إذا كانت لديه خطة بشأن القضايا التي سيشتغل عليها في السنة الأولى من تكليفه في ظل تعدد الأوضاع الصعبة في أنحاء مختلفة من العالم.

تحديات تلوح في الأفق

جاء رد المقرر الخاص بالنفي، وقال مبررا ذلك: "أوّلا، تتطوّر الحالات مع مرور الوقت، وقد تصبح الحالات الجديدة أكثر تعقيدا من تلك التي نواجهها اليوم. وثانيا كمقرر خاص، لديّ حرية كبيرة، ولكن إذا أردت التعامل مع قضية معيّنة في بلد ما، فستضطرّ إلى التعامل مع الدولة. ولا يمكن الاكتفاء بالقول: 'سأحل هذه المشكلة'. ومثلما يمكنكِ أن تتخيلي 'لن يكون الأمر سهلا دائما'".

وكمقرر، من المتوقّع أن يسافر لوفرا إلى بلديْن على الأقل في السنة، وأن يصيغ تقريريْن لتقديمهما إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان". ويواصل موضّحا: "إذا أردت تحقيق أهدافك وأنت تقوم بهذا الدور، يجب المحافظة على التوازن بين ثلاثة أقطاب: المجتمع المدني، ومجموعة الدول، ومنظومة الأمم المتحدة، التي تمتلك منطقا خاصا. وأنا محظوظ إلى درجة كبيرة لأنني مقيم في جنيف، حيث تطرح جميع قضايا حقوق الإنسان للنقاش".

ورغم عدم كشفه عن قائمة الحالات التي سوف تحظى بالأولوية لديه، فإنه يقول: "أنا على وعي بصعوبة أوضاع حقوق الإنسان في العديد من الأماكن، وهي حالات لا يمكن القبول بها أو الصمت عنها".

ويضيف متحدثا عن أهمية الدور الذي كُلّف به: "يُنظر للمقررة والمقرر الخاص على أنه.ا صوت الأقليات، وفي الوقت نفسه هم.نّ مجبرون.ات على العمل مع منظومة الأمم المتحدة المتشكلة من دول. بالإمكان رفع الصوت عاليا، ولكن من دون فعالية في معالجة القضايا، ولكن بالإمكان في المقابل أن يكون العمل أكثر فعالية في معالجة القضايا، وإن كان بحضور ضعيف. فالأمر متروك للخيار".

القيمة المضافة للشتات

من المواضيع المهمة التي يعتزم مقر الأمم المتحدة التعامل معها هو وضع الشتات ودوره: هل يعدّ الأشخاص الأجانب، من النساء والرجال، أقلية داخل بلد ما؟ وما طبيعة الروابط التي تجمعهم.هن بالسكان في بلد المنشأ؟ هذه بعض من الأسئلة التي سوف يسعى للإجابة عليها. وفي هذا السياق، يحضره مثال الشتات الإيراني النشط في لوس أنجلوس.

"إن جنيف هي واحدة من أهمّ الأماكن وأكثرها إثارة للاهتمام في العالم بالنسبة للمشتغلين والمشتغلات بالقانون الدولي" Olivier Vogelsang

ويوضّح لوفرا هدفه في هذا المقام بالقول: "أود أن أظهر مساهمة الأقليات في المجتمع، وأعتقد أن المجتمعات متعددة الثقافات أشدّ تماسكا وأكثر مرونة، وربما أكثر كفاءة في التعامل مع القضايا بدلا من المجتمعات المتجانسة. التنوع قيمة مهمة للغاية. والأقليات بحكم الواقع هي ناقلة لهذا التنوّع".

وتشمل أجندته كذلك، السعي إلى تطوير علوم البيانات أو أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الأوساط الأكاديمية لفهم كيفية تطوّر قضايا الأقليات ومراقبة تصاعد التوتّرات في المجتمعات حول العالم. وكان من المنطقي أن نطرح عليه السؤال بشأن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الدائرة حاليا.

فردّ معترفًا بأن "هذه المنطقة مثيرة للقلق بشكل استثنائي. وعلينا ان نفكّر فيما يمكننا القيام به بشكل أو بآخر. وهناك قضايا بين المجموعات الدينية في المنطقة، وقد زاد انتشار السلوكيات المعادية للسامية وكراهية الإسلام في العديد من الأماكن حول العالم. وهذا أيضا مثار قلق بالنسبة لي، مادامت هذه المجموعات، ضحايا التمييز والكراهية والعنف، تمثّل أقليات. نعم هذه قضية تحظى باهتمامنا"، يقول المقرر الخاص دون تحديد ما الذي سيقوم به عمليا.

لكنه يستدرك بالقول إنه "قانونيا، لا يمكننا القول بأن حقوق الأقليات قد تعرضت للانتهاك في غزة. فالدول هي التي تقرر ما إذا كانت هناك أقليات في بلدانها أم لا. هل غزة دولة؟ هل إسرائيل هي الدولة التي يجب أن تقرر ما إذا كان السكان في غزة أقلية؟ بالتأكيد، لا. لقد تأثرت حقوق الجميع هناك، ويجب إيجاد حل سريع للوضع، وبشكل إنساني وعادل، إذا أمكن".

ويعتقد لوفرا أن سويسرا اتبعت تقليديا مقاربة براغماتية في مجال العلاقات الخارجية، وهو يؤيد ذلك "لأنه من المرجح أن تكون هذه المقاربة مثمرة". ويشرح قائلا "العدالة المثالية فكرة جيّدة، ولكن إذا كان باستطاعتنا تحسين وضع السكان الذين هم في وضع غير عادل، فإن ذلك يعدّ عدالة أفضل. نعم ليست عدالة مثالية، ولكنها أفضل من عدم وجود أي شيء على الأطلاق".

نهاية مرحلة

لقد أصبحت حماية حقوق الإنسان أمرا صعبا في عالم اليوم، يقول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات. فتقليديا، كان المجتمع الدولي يحاول تغيير أوضاع حقوق الإنسان في بلد ما نحو الأفضل، عبر التعاون أو ممارسة الضغط، لكن هذه المرحلة القائمة على التعاون الدولي أصبحت جزءًا من الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. لقد تغيّر "مزاج التعاون" في العالم، وعدنا إلى سياسة "الكٌتل" كما كان الوضع خلال الحرب الباردة. لقد أصبح من الصعب على المجتمع الدولي الآن التدخّل، أو ممارسة ضغط على بعض الدول لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد أن عاد منطق "الكتل"، القائم على مبدأ "أنصر أخاك وأختك ظالما.ة أو مظلوم.ة".

كذلك يخطّط نيكولا لوفرا لإيلاء اهتمام خاص لكيفية تقديم الأقليات في وسائل الإعلام، ويرغب أيضا في تعريف الجمهور بعمل وبرامج مكتبه، حيث تكمن مسألة الأقليات في قلب العديد من النزاعات في العالم، وفق ما أكّده متحدثون ومتحدثات في مجلس حقوق الإنسان في دورته الربيعية، وهو ما يعني أن الكثير من العمل ينتظر مكتب قضايا الأقليات خلال السنوات الستة القادمة.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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