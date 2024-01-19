ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

آخر التطورات حول وضع الرهائن في غزة والصهيونية وحلّ الدولتين. تساؤلات حول مآلات التصعيد بين إيران وإسرائيل. التأثير الإقليمي والدولي للحوثيين على ديناميكيات السياسة وتطورات الاقتصاد العالمي وتشابكها مع الصراعات الدائرة في المنطقة. هذه أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف السويسرية هذا الأسبوع.

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير 2024 - 11:00 يوليو, 19 يناير 2024 - 11:00

التحقت مي بـ swissinfo في عام 2017. عملت من قبل في عدد من المؤسسات الاعلامية مثل دويتشه فيلّه والجزيرة وبي بي سي. حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة برلين الحرة، وهي تهتم بالسياسة الدولية والأدب الحديث.





مقالات أخرى للكاتب (ة) | القسم العربي

صحفية حائزة على جوائز ومسؤولة القسم العربي في سويس إنفو. عملت لدى عدّة وسائل إعلام عربية ودولية قبل انتقالها إلى سويسرا عام 2021. تغطّي قضايا حقوق الإنسان والهجرة والعلاقات الخارجية.



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مقالات أخرى للكاتب (ة) | القسم العربي"لا يمكننا معرفة مكان وجود الرهائن"

استضافت الإذاعة والتلفزة السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) ميريانا سبولياريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمناقشة دور المنظمة في الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الدائرة حاليًا، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على بدايتها.

واستهلّت سبولياريك مداخلتها بالقول إنها كانت قد عاينت "وضعية إنسانية كارثية" خلال زيارتها إلى قطاع غزّة في ديسمبر الماضي.

كما أوضحت أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواجه منذ بداية الحرب صعوبات في الاضطلاع بمهمّتها في قطاع غزة على أكمل وجه. حيث أنّ المنظمة لا تملك حيّزًا للعمل الإنساني كافيا لضمان حماية السكان المدنيين.ات، حسب قولها، وأنه، على وجه الخصوص، لا يمكنها الوصول إلى الرهائن.

يأتي تصريح سبولياريك الأخير في وقت كان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وعد بحصول الرهائن المحتجزين.ات في قطاع غزة على الدواء "في الأيام المقبلة"، ولكن بالنسبة لميريانا سبولياريك إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يبدو من الصعب الوفاء بهذا الوعد، لأن المنظمة لا تعرف مكان وجود الرهائن من النساء والرجال.

وأكّدت رئيسة المنظمة في المقابلة نفسِها تعويلَها على التوصّل إلى اتفاق بين طرفي النزاع، قصد التمكّن من معرفة مكان وجود الرهائن، و توصيل الأدوية التي يحتاجون.جن إليها.

(المصدر: آر تي أسرابط خارجي ، 14 يناير 2024، بالفرنسية)

"هدف الجيش الإسرائيلي هو جعل غزّة غير صالحة للسّكن"

أجرت صحيفة لوتون الناطقة بالفرنسية مقابلة مع المؤرّخ الإسرائيلي شلومو ساند طرح فيها رأيه بأن "هدف الجيش الإسرائيلي هو جعل غزة غير صالحة للسكن، لعدم قدرته على طرد سكانها، نساء ورجالاً".

وكرّس شلومو ساند، بروفيسور التاريخ الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، مسيرته لمهمّة تفكيك الخطاب الصهيوني الرسمي من خلال التخلص من "أساطيره" التي تتكرر باستمرار في إسرائيل. حيث يلقي الضوء في كتابه الأخير، " شعبان لدولة واحدة؟ إعادة قراءة تاريخ الصهيونية"، على جزء غير معروف من النقاش الصهيوني في فترة التأسيس من خلال الإصرار على تفكير المثقفين.ات اليهود ودفاعهم.هن عن دولة ثنائية القومية، يكون فيها الإسرائيليون.يات والفلسطينيون.ات مواطنين.ات في نفس الكيان الفدرالي.

وبيّن ساند في المقابلة أنه غير واثق من إمكانية استخدام مصطلح الإبادة الجماعية لوصف الوضع الحالي في غزة. حيث يعتقد أن إسرائيل ارتكبت، ومازالت ترتكب، جرائم حرب هناك، وأنه من الممكن أن تتحوّل هذه الجرائم إلى إبادة جماعية في غضون أسابيع أو أيام قليلة. شارحا بالقول إنّ "الإبادة الجماعية هي نيّة وتنفيذ لتلك النيّة لتصفية شعب. إنها أمر نادر جدا في التاريخ".

وعن موقفه الإيديولوجي والسياسي من الصهيونية، قال شلومو ساند في معرض المقابلة: "كإسرائيلي، أنا لست صهيونيًا ولم أكن كذلك أبدًا. لكن في هذا الكتاب، اتخذت خطوات لفهم رغبة هؤلاء الصهاينة المسالمين.ات بالفرار من أوروبا وبناء شيء جديد في الشرق الأوسط، الصهاينة الذين ترددوا.ددن، لأن لديهم.هن ضميرًا مذنبًا، في الاستيلاء على أراضي الغير وإعلان أنها كانت مملوكة لليهود لمدة 2000 سنة."

ومضى في الشرح قائلاً إنّ "الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء الناس اعتقدوا واعتقدن أن الفلاّحين.ات العرب في فلسطين، كانوا وكنّ أحفادًا حقيقيين.يات للعبرانيين.ات القدمى، أي أحفادًا وحفيدات حقيقيين.ات لرعايا مملكة يهوذا القديمة. وأعتقد أيضًا أنّ ذلك صحيح، كما أوضحته في بعض كتبي التي حاولت فيها تفكيك بعض الأساطير الصهيونية."

(المصدر: لوتونرابط خارجي ، 16 يناير 2024، بالفرنسية)

التصعيد بين إيران وإسرائيل: هل تتحوّل مناطق أخرى إلى جبهات حرب بالوكالة؟

سلطت عدة صحف سويسرية الضوء على تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط مع امتداد نيران الحرب الدائرة في غزة إلى اليمن وإيران وسوريا ولبنان والعراق.

صحيفة نويه تسرخر تسايتونغ تناولت الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها إيران في العراق وسوريا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم. وزعمت إيران أن الهجمات تأتي كرد فعل على مقتل الجنرال الإيراني رازي الموسوي في سوريا وتفجيرات مدينة كرمان الإيرانية. وأعلنت طهران أنها هاجمت منشأة للمخابرات الإسرائيلية الموساد في أربيل ردا على ذلك. ولم يتم تأكيد هذا بعد.

ورأى مراسل شؤون الشرق الأوسط دانيل بوم، أن منطقة كردستان في شمال العراق قد تكون جبهة حرب أخرى في هذا الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران. حيث "يذكرنا الهجوم الصاروخي بواقعة مماثلة في مارس 2022. ففي ذلك الوقت، استهدفت إيران أيضًا مركز تجسس إسرائيلي مزعوم في أربيل. وعلى حد علمنا، فقد أصاب الهجوم بالفعل مقر إقامة رجل أعمال كردي يعمل في مجال النفط. وتحتفظ الحكومة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي بعلاقات جيدة مع تل أبيب، وتقوم بتزويد إسرائيل العدو اللدود لطهران بالنفط. ومن الممكن أن يكون هذا هو الدافع وراء الهجوم ".

وأشار المراسل إلى أن "إيران كانت تنفذ حتى الآن عملياتها القذرة من خلال الميليشيات الشيعية المتحالفة معها في العراق، والتي اخترقت مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية هناك. ومنذ أكتوبر الماضي أطلقت الميليشيات عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار على المنشآت العسكرية الأمريكية. وردت الولايات المتحدة فقتلت مؤخرا قائد ميليشيا موالية لإيران في بغداد. كما تدخل حلفاء إيران في لبنان واليمن في عمليات عسكرية تستهدف إسرائيل وأميركا".

رغم ذلك، يبدو أن طهران تريد تجنب المزيد من التوسع في الحرب عبر شن هجوم مباشر على إسرائيل وبدلاً من ذلك، فإنها تتحول إلى المسارح الثانوية مثل العراق أو اليمن أو سوريا، حسب الصحيفة.

(المصدر: نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 16 يناير 2024، بالألمانية)

جماعة الحوثيين تشكّل تحدياً للغرب

ومن إيران إلى اليمن، التي شهدت أيضاً تصعيداً عسكرياً على مدار الأشهر السابقة مع اندلاع الحرب في غزة. حيث حللت صحيفة تاغيس انتسايغر التأثير الإقليمي والدولي لجماعة الحوثيين على ديناميكيات السياسة، وتطورات الاقتصاد العالمي، وتشابكها مع الصراعات الدائرة في المنطقة.

وكتب المراسل برند دوريس أن شن جماعة الحوثيين هجمات على السفن في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، أدى إلى تعطيل طرق الشحن وارتفاع أسعار النفط. حيث إنه "ليس من الضروري أن ينجح الحوثيون في إغراق السفن أو تهديد إسرائيل حقًا. إنه لنجاح كبير أن تبحر السفن عبر قناة السويس بنسبة 30% على الأقل، مما يعني ارتفاع أسعار النفط وتفريغ المستودعات في بعض الدول الأوروبية. هذه العمليات تُظهر أن الحوثيين هم أكثر من مجرد مجموعة غريبة - فهم ذوو أهمية".

ونوه المراسل إلى أن الحوثيين، رغم تصويرهم في كثير من الأحيان على أنهم متطرفون، فإن لهم تأثيرًا محسوبًا على الديناميكيات الإقليمية وقدرةً على تأجيج التوترات.

وعلى الرغم من التحديات الداخلية التي يواجهونها في حكم البلاد، فقد تمكنوا من الحفاظ على الدعم الشعبي من خلال تصوير أنفسهم كمدافعين عن القضية الفلسطينية ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما يتردد صداه لدى بعض شرائح السكان في اليمن وأجزاء أخرى من العالم العربي.

وشدد المراسل على أن الصراع الحوثي متشابك مع قضايا إقليمية أوسع ولا يمكن حله بمفرده، بما في ذلك القضية الفلسطينية. حيث كتب: "الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى لن تفعل الكثير لحل المشاكل الأساسية في المنطقة - قضية فلسطين التي لم يتم حلها وإرهاب حماس والأعمال الإسرائيلية الوحشية في غزة ولا التنافس الإيراني السعودي، الذي أدى إلى نشأة جماعات إرهابية في العديد من الدول".

(المصدر: صحيفة تاغيس انتسايغررابط خارجي ، 12 يناير 2024، بالألمانية)





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