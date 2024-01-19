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الكرملين: ثقة الشعب الروسي بالرئيس بوتين مستقرة

1/19/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ثقة الشعب بالرئيس فلاديمير بوتين مستقرة وأن استطلاعات الرأي تثبت ذلك بوضوح، حيث يلمس المواطنون الروس نتائج عمله والتطور المستمر للبلاد بقيادته.
وقال بيسكوف: "مستوى الثقة بالرئيس بوتين ثابت ويزداد طيلة سنوات. ربما يشير ذلك في واقع الأمر إلى رضا الناس عن أدائه، بصرف النظر عما قد يطرأ من مشكلات لا مفر منها، إلا أن الناس يشعرون بنتائج عمله، واستمرار سير البلاد قدما على طريق التنمية".


وأشار بيسكوف إلى أنه بفضل العمل على مدار الساعة في كثير من الأحيان، أصبح من الممكن ضمان التطور التدريجي للبلاد.


وشدد بيسكوف على أن "الأرقام تتحدث عن نفسها ببلاغة، إلا أن الأرقام في هذه الحالة ليست الأمر الرئيسي، وإنما شعور الناس، وهو شعور شخصي يتجسد في هذا المستوى من الدعم".

RT

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