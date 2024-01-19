شركة طيران أميركية تمدد تعليق الرحلات لإسرائيل

شركة طيران أميركية تمدد تعليق الرحلات لإسرائيل
التاريخ
1/19/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت شركة "دلتا إيرلاينز" الأميركية للطيران تمديد تعليق رحلاتها بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 أبريل/ نيسان المقبل.
أتى ذلك بعد إعلان شركة الطيران المجرية "ويز إير" مطلع الشهر الجاري تمديد وقف رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى مارس/ آذار المقبل.
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