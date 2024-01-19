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شركة طيران أميركية تمدد تعليق الرحلات لإسرائيل

1/19/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت شركة "دلتا إيرلاينز" الأميركية للطيران تمديد تعليق رحلاتها بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 أبريل/ نيسان المقبل.


أتى ذلك بعد إعلان شركة الطيران المجرية "ويز إير" مطلع الشهر الجاري تمديد وقف رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى مارس/ آذار المقبل.

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