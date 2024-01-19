الحوثيون: عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف مدينة الحديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت منطقة الجبانة في مدينة الحديدة غربي اليمن.
وقالت القناة: "الطائرات الأمريكية والبريطانية نفذت غارتين على منطقة الجبانة بمدينة الحديدة". ولم يتم تحديد الأهداف التي تم قصفها حتى اللحظة.
وتأتي الغارات الجوية بعد يوم من قيام "أنصار الله" بمهاجمة السفينة الأمريكية الثالثة في خليج عدن وبحر العرب منذ أن بدأت الضربات الأمريكية على أهداف في اليمن قبل أسبوع.
RT
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