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الحوثيون: عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف مدينة الحديدة

1/19/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت منطقة الجبانة في مدينة الحديدة غربي اليمن.
وقالت القناة: "الطائرات الأمريكية والبريطانية نفذت غارتين على منطقة الجبانة بمدينة الحديدة". ولم يتم تحديد الأهداف التي تم قصفها حتى اللحظة.


وتأتي الغارات الجوية بعد يوم من قيام "أنصار الله" بمهاجمة السفينة الأمريكية الثالثة في خليج عدن وبحر العرب منذ أن بدأت الضربات الأمريكية على أهداف في اليمن قبل أسبوع.

RT

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