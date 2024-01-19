الأمم المتحدة: قيود إسرائيل تؤثر على عمليات الإغاثة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قيود إسرائيل على استيراد المعدات تؤثر على عمليات الإغاثة في شمال غزة.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
وتحاول فرق الدفاع المدني إنقاذ مصابي القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع بالرغم من شح الأدوات، وسط مناشدات لإمدادها بالمعدات اللازمة للحفاظ على حياة الجرحى.
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