الأمم المتحدة: قيود إسرائيل تؤثر على عمليات الإغاثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قيود إسرائيل على استيراد المعدات تؤثر على عمليات الإغاثة في شمال غزة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.



وتحاول فرق الدفاع المدني إنقاذ مصابي القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع بالرغم من شح الأدوات، وسط مناشدات لإمدادها بالمعدات اللازمة للحفاظ على حياة الجرحى.