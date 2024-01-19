غالانت محذرا حزب الله: سنعيد الأمن للشمال بعمل عسكري إذا لزم الأمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "حزب الله" مرة أخرى من أن إسرائيل ستعيد الأمن إلى المنطقة بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
وقال خلال زيارة للواء 8، الذي يعمل عند الحدود مع جنوب لبنان: "أعتقد أنه طالما استمر القتال في الجنوب (قطاع غزة)، سيكون هناك قتال في الشمال (الحدود اللبنانية). لكننا لن نقبل بهذا الأمر لفترات طويلة".
وأضاف: "سيأتي وقت إذا لم نتوصل فيه إلى اتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان في العيش هنا في أمان، فسيتعين علينا تحقيق الأمن بالقوة".
RT
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