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غالانت محذرا حزب الله: سنعيد الأمن للشمال بعمل عسكري إذا لزم الأمر

1/19/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "حزب الله" مرة أخرى من أن إسرائيل ستعيد الأمن إلى المنطقة بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
وقال خلال زيارة للواء 8، الذي يعمل عند الحدود مع جنوب لبنان: "أعتقد أنه طالما استمر القتال في الجنوب (قطاع غزة)، سيكون هناك قتال في الشمال (الحدود اللبنانية). لكننا لن نقبل بهذا الأمر لفترات طويلة".


وأضاف: "سيأتي وقت إذا لم نتوصل فيه إلى اتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان في العيش هنا في أمان، فسيتعين علينا تحقيق الأمن بالقوة".

RT

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