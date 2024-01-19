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اختتام دورة ميلاد القائد الرياضية العشرين لأندية المعلمين

1/19/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت، مساء اليوم الجمعة، في مدينة العقبة فعاليات دورة ميلاد القائد لأندية المعلمين التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع نادي معلمي عمان، احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.


وثمن مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل الطويقات مندوب وزير التربية والتعليم مشاركة وجهود جميع المشاركين ومنظمي البطولة المبذولة لإنجاح الدورة متمنيًا لهم مزيداً من الإنجازات.


وتوج الطويقات، فرق أندية المعلمين الفائزين في الألعاب الرياضية بالكؤوس والميداليات.

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