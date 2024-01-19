الرئيس الجزائري يدعو لتكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، إلى تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق، وتغليب منطق القانون، في وجه آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة.



ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، شدد الرئيس تبون، على أن الإبادة الجماعية في غزة مثال على إخفاق المجتمع الدولي بفرض ضوابط على الجميع دون انتقاء، وأن زمن اللاعقاب قد ولى.



وأضاف في كلمته التي ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، بمناسبة انعقاد القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أن حرب الإبادة الجماعية والممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضع، خاصة بقطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي بفرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز.



وأكد الرئيس الجزائري، أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، ويرفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن، والاستجابة لخيار السلام، من دون محاسبة أو عقاب.



وشدد أنه في ظل هذا الوضع المأساوي، يتعين على الحركة ودولها الأعضاء التأكيد بصوت عال، أن زمن اللاعقاب واللاحساب قد ولى، مثمنا تمسك الحركة الدائم بدعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة يرتبط حلها بتجسيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء أشكال الاحتلال كافة وتصفية كل صور الاستعمار، كما ورد في الوثيقة الختامية لهذه القمة.

بترا