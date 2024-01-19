إسرائيل تحذر واشنطن: سنشن عملا عسكريا إذا لم يبتعد حزب الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب حذرت واشنطن في رسالة من شن عمل عسكري إذا لم تبعد قوة الرضوان التابعة لحزب الله عن حدود الشمال.



أتى ذلك بعد إعلان حزب الله عن جهوزيته الكاملة لأي عدوان تشنه قوات الاحتلال.



يشار إلى أن قوة الرضوان تعد قوة النخبة لدى حزب الله، وتخشى إسرائيل من محاولة اختراق قوة الرضوان الخط الحدودي باتجاه المستوطنات.