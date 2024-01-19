إسرائيل تحذر واشنطن: سنشن عملا عسكريا إذا لم يبتعد حزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب حذرت واشنطن في رسالة من شن عمل عسكري إذا لم تبعد قوة الرضوان التابعة لحزب الله عن حدود الشمال.
أتى ذلك بعد إعلان حزب الله عن جهوزيته الكاملة لأي عدوان تشنه قوات الاحتلال.
يشار إلى أن قوة الرضوان تعد قوة النخبة لدى حزب الله، وتخشى إسرائيل من محاولة اختراق قوة الرضوان الخط الحدودي باتجاه المستوطنات.
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