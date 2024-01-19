إربد: ارتفاع ملحوظ بأعداد السياح مع تحسن الطقس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت العديد من الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية والمتنزهات الترفيهية في محافظة إربد، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا بأعداد السياح مع تحسن الطقس، وارتفاع درجات الحرارة، بعد المنخفضات الجوية الأخيرة.

وقال عدد من المتنزهين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن محافظة إربد تتميز بأجواء لطيفة وطقس مناسب للتنزه، كذلك تنوع مناطقها من أماكن سياحية وحدائق عامة ومتنزهات، كما تتميز بتوفر الأشجار الحرجية المحيطة بها وأماكن الترفيه المخصصة للأطفال.



مديرة سياحة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة من جهتها، قالت إن هنالك ارتفاعا كبيرا بنسب السياحة المحلية تشهدها مختلف المناطق السياحية في محافظة إربد، وهي تشكل نقطة جذب سياحي على مستوى المملكة، كما تزخر بمعالم سياحية وأثرية.



وأضافت في تصريح لـ(بترا)، أن تزامن العطلة المدرسية، مع الأجواء المناسبة، دفع الأهالي إلى الخروج لقضاء أوقات ممتعة، وسط الربيع الذي بدأ يغطي بقاع سهول إربد وجبالها.



وأشارت الخصاونة إلى جهود وزارة السياحة ومديرية آثار إربد لتنشيط السياحة في المحافظة، بما في ذلك رفع الوعي السياحي لدى الموظفين، وخاصة العاملين في مراكز الزوار، والقيام بمراقبة مباشرة على المعالم السياحية؛ للتأكد من الخدمات المقدمة للسياح، داعية الزوار، للمحافظة على نظافة الأماكن العامة.