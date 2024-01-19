روسيا تستدعي سفير فرنسا على خلفية اتهامات بشأن أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير الفرنسي لدى البلاد بيير ليفي، بسبب اتهامات بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "تلقى السفير الفرنسي شكاوى من موسكو عن تورط فرنسا المتزايد في الصراع في أوكرانيا. وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع".
بترا
MENAFN19012024000208011052ID1107744069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.