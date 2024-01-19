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القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية

1/19/2024 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح عسكري في قوات "الجنوب" الروسية بأن مستودعات الجيش الأوكراني، الواقعة في عمق الخطوط الخلفية، تم تدميرها بنجاح بواسطة طائرات مسيّرة روسية من طراز FPV.


وقال العسكري في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" اليوم الجمعة: "نجح الطاقم المشغل للطائرات الروسية المسيّرة كاميكازه FPV في ضرب عدة أهداف في عمق الخطوط الخلفية للعدو.. تم تحديد بعض الأهداف مسبقا باستخدام معدات الاستطلاع والحرب الإلكترونية، بينما تم تحديد أهداف أخرى بواسطة مشغلي الطائرات المسيّرة FPV..".


وأسفرت الغارة عن تدمير مستودعين للذخيرة وملجأ واحد، وحملت كل طائرة مسيّرة رأسا حربيا يزن 2.5 كغ.


هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، القضاء على أكثر من 860 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 91 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

RT

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