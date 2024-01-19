6 فوائد مذهلة لشرب ماء الزنجبيل الدافئ على الريق

يعتقد كثير من الناس أنه يجب بدء يومهم بكوب من الماء الدافئ لأنه قد يساعدهم على إنقاص الوزن، وخلال فصل الشتاء، يعمل ماء الزنجبيل الدافئ على الريق كعلاج للعديد من الأمراض، حيث له استخدامات طبية منذ أكثر من 5000 عام.

قالت فيديكا بريمناني، أخصائية التغذية السريرية، في الهند إن الزنجبيل عبارة عن مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقدم لنا فوائد صحية كبيرة، لأنه يحتوي على الكولين، وهو لبنة أساسية من الناقلات العصبية التي قد تساعد الدماغ والأعصاب على العمل. ليس هذا فحسب، بل يحتاج جسمنا إلى الكولين للمساعدة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وصحة القلب والأوعية الدموية ووظائف العضلات، وفقا لموقع news9live.

6 فوائد لماء الزنجبيل الدافئ على الريق:

1. آلام الحلق: يحتوي الزنجبيل على مادة الجينجيرول التي ثبت أنها تساعد في تخفيف آلام وألم الحلق. تساعد نكهة ورائحة الزنجبيل أيضًا على تخفيف نزلات البرد والسعال.

2. مضاد للالتهابات: وفقا للدراسات، فإن الزنجبيل له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة – ما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة في الجسم.

3. الغثيان: ثبت أن ماء الزنجبيل يساعد في علاج الغثيان وغثيان الصباح أثناء الحمل.

4. ينظم مستويات الكوليسترول: وجد الباحثون أن الزنجبيل ساعد في تنظيم مستويات LDL والدهون الثلاثية، مما يساعد على إدارة الكوليسترول الكلي.

5. يساعد على منع عسر الهضم: يساعد ماء الزنجبيل في تخفيف الانتفاخ والغازات وانتفاخ البطن وحتى عسر الهضم.

6. آلام الدورة الشهرية: ثبت أن الزنجبيل يساعد في تخفيف تشنجات الدورة الشهرية.





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