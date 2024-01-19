البحرين للتعويض أمام ماليزيا ومواجهة مرتقبة بين كوريا والأردن

يبحث المنتخب البحريني عن التعويض وتحقيق انتصاره الأول عندما يلاقي نظيره الماليزي غداً السبت على استاد جاسم بن حمد في الدوحة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن كأس آسيا لكرة القدم.

ويلتقي أيضا منتخبا الأردن وكوريا الجنوبية في مواجهة مرتقبة ضمن المجموعة ذاتها التي يتصدرها الأول بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الثاني، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث بدون نقاط وأخيرا ماليزيا.

ويدخل المنتخب البحريني لقاءه بطموح الفوز من أجل الإبقاء على آماله في تخطي دور المجموعات بعدما خسر أمام كوريا الجنوبية 1-3 في الجولة الأولى، معولاً على تفوقه التاريخي على منافسه في المواجهات التسع الأخيرة بينهما ضمن التصفيات الآسيوية والمونديالية واللقاءات الدولية الودية حيث فاز 6 مرات مقابل ثلاثة تعادلات.

كما ترغب البحرين ومدربها الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي المنتخب الماليزي ومستواهم المتواضع أمام الأردن عندما خسروا برباعية نظيفة.

ويواجه بيتسي ضغوطات كبيرة من الشارع الرياضي البحريني الذي وجه له سهام الانتقاد على اختياراته للتشكيلة التي يبدأ بها المباريات إلى جانب القائمة التي اعتمدها للنهائيات.

وردّ بيتسي على الانتقادات خلال المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام كوريا الجنوبية قائلاً "أنا المسؤول الأول والأخير عن اختيار التشكيلة أو اختيار القائمة المشاركة في البطولة، لدينا الأسماء التي تعتبر الأفضل على الساحة الكروية المحلية وكان تركيزنا خلال مرحلة الإعداد على اختيار الأجدر بتمثيل المنتخب الوطني".

وأضاف "أنا راض عما قدمه اللاعبون على أرض الملعب، كان من الصعب علينا مجاراة العديد من اللاعبين المصنفين على مستوى عالمي، لقد تمتع الفريق الكوري بالإضافة للعمل الجماعي بامتلاكه للاعبين على مستويات فنية وفردية عالية".

وأوضح بيتسي الجمعة في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة ماليزيا "نحترم جميع المنتخبات، راقبنا منتخب ماليزيا ضد سوريا في مباراته الودية ثم ضد الاردن في البطولة الحالية ووضعنا الخطة المناسبة لمواجهتها".

من جهته، قال مدير المنتخب البحريني راشد الزياني "نؤكد بأننا قادرون على التعويض في المباراة المقبلة، ولدينا الإمكانات للوصول إلى أبعد المستويات، ولدينا رجال في الملعب واثقون منهم، والأداء الذي قدمه الفريق في المباراة الأولى مطمئن وبإذن الله سنعوض ونقدم الأفضل".

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب البحريني مباراته أمام ماليزيا بإجراء تغييرات طفيفة على التشكيلة خصوصا عقب نهاية مشوار مدافعه أمين بن عدي اثر اصابته في أربطة الكاحل الأيمن ضد كوريا الجنوبية، وسيشارك سيد مهدي باقر بدلا منه.

موقعة كوريا والأردن

وعلى ملعب الثمامة، تلتقي كوريا الجنوبية والاردن في مواجهة مرتقبة نظرا لان الفائز سيضمن ليس فقط تأهله الى الدور الثاني لكن أيضاً وبنسبة كبيرة صدارة المجموعة التي ستجعله يتحاشى على الأرجح مواجهة اليابان القوية في الدور التالي.

وحقق الاردن أكبر فوز في النسخة الحالية عندما سحق ماليزيا برباعية نظيفة، في حين تغلبت كوريا الجنوبية على البحرين 3-1 في مباراة تألق فيها مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كانغ-إن لي بتسجيله هدفين وخطف الاضواء من نجوم الصف الاوّل في منتخب بلاده وعلى رأسهم هيونغ مين سون مهاجم توتنهام الانكليزي.

واعتبر مدرب كوريا الجنوبية الالماني يورغن كلينسمان بأن كانغ-إن تطور كثيراً خلال الفترة القصيرة التي قضاها في العاصمة الفرنسية، وقال في هذا الصدد "إنه يفهم اللعبة الآن. خطوة بخطوة، ليس فقط القيام بعمله في المباراة من خلال التقدم الى الهجوم وربما تسجيل هدف أو القيام بتمريرة حاسمة والمراوغة وكل ذلك، بل إنه يبذل جهداً دفاعياً كبيراً أيضا".

وتابع "أمر رائع لكرة القدم الكورية والمنتخب الوطني أن يكون لديها لاعب مثله للارتقاء إلى مستوى جديد تماما".

وتلقى المنتخب الكوري خبرا سارا تمثل بمعاودة مهاجم ساوثمبتون الانكليزي هوانغ هي تشان تدريباته خلال الاسبوع الحالي وسيكون متاحا لمواجهة الاردن.

أما المنتخب الاردني فيدخل مباراته ضد كوريا الجنوبية بمعنويات عالية بعد فوزه الساحق على ماليزيا لكنه يدرك بأنه يواجه منتخبا من عيار اخر.

ويعوّل المنتخب الاردني على جناحه موسى التعمري الذي يتألق في صفوف مونبلييه الفرنسي وسجل هدفين في المباراة الاولى.

وقال المدرب المغربي للاردن حسين عموتة في المؤتمر الصحافي "مباراة أمام منافس عنيد ومتمرس قارياً وعالميا. يتعيّن علينا أن ننتبه للجزئيات ونتمتع بروح قتالية لكي نجاري المنتخب الكوري".

وأضاف عن الحالة الصحيّة للمهاجم محمود المرضي صاحب هدفين في مرمى ماليزيا "تعرض المرضي للاصابة خلال المباراة ضد ماليزيا وهو قيد العلاج، سنرى مدى تجاوبه واذا كان جاهزا مئة في المئة فسيلعب".

أما لاعب وسط الاردن نور الروابدة فقال "على الورق المنتخب الكوري مرشح للفوز لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز".

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