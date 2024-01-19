الرأس الأخضر تهزم موزمبيق بثلاثية وتبلغ دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا



تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك بعدما فاز على موزمبيق 3 /صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من البطولة.

وأصبح منتخب الرأس الأخضر، أول منتخب يضمن تأهله إلى الدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول ليضمن الصعود للدور المقبل كمتصدر، فيما تجمد رصيد منتخب موزمبيق عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويحتل المنتخب المصري، منافس الرأس الأخضر في الجولة المقبلة، المركز الثاني برصيد نقطتين، ويأتي خلفه منتخب غانا برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث.

وجاء ذلك التأهل ليصبح الثالث في تاريخ مشاركات الرأس الأخضر بالبطولة، بعدما نجح في ذلك في أول مشاركة له في تاريخه في نسخة عام 2013 بجنوب أفريقيا، وكذلك في نسخة 2021 في الكاميرون.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 30 عن طريق بيبي، قبل أن يضيف ريان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 58، فيما سجل كيفن بينا الهدف الثالث في الدقيقة 69.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز