Saturday, 20 January 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرأس الأخضر تهزم موزمبيق بثلاثية وتبلغ دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

1/19/2024 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك بعدما فاز على موزمبيق 3 /صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من البطولة.

وأصبح منتخب الرأس الأخضر، أول منتخب يضمن تأهله إلى الدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول ليضمن الصعود للدور المقبل كمتصدر، فيما تجمد رصيد منتخب موزمبيق عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويحتل المنتخب المصري، منافس الرأس الأخضر في الجولة المقبلة، المركز الثاني برصيد نقطتين، ويأتي خلفه منتخب غانا برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث.

وجاء ذلك التأهل ليصبح الثالث في تاريخ مشاركات الرأس الأخضر بالبطولة، بعدما نجح في ذلك في أول مشاركة له في تاريخه في نسخة عام 2013 بجنوب أفريقيا، وكذلك في نسخة 2021 في الكاميرون.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 30 عن طريق بيبي، قبل أن يضيف ريان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 58، فيما سجل كيفن بينا الهدف الثالث في الدقيقة 69.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN19012024000110011019ID1107743993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث