الأبيض الإماراتي يبدأ الاستعدادات لمواجهة إيران بالجولة الثالثة لكأس أسيا

بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول اليوم“الجمعة” تحضيراته لمواجهة منتخب إيران في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما أغلق ملف مباراته أمام فلسطين والتي أقيمت أمس“الخميس” على ملعب الجنوب وانتهت بالتعادل 1-1.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب باولو بينو، على تجهيز بديل المدافع خليفة الحمادي، الذي تعرض للطرد خلال مباراة فلسطين، وتعويضه فيما لا تزال الخيارات متاحه ما بين كل من أحمد جميل، ومحمد العطاس، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وخالد الهاشمي، حيث سيكون الاختيار على اللاعب الأكثر جاهزية.

وخاض المنتخب الوطني اليوم الجمعة تدريبا، ركز خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب باولو بينتو على الجانب البدني بعد عملية الاستشفاء للاعبين الذين خاضوا مباراة فلسطين.

ويعد المنتخب الإيراني المنافس الأبرز لمنتخبنا الوطني على صدارة المجموعة، ففي حال فوز منتخبنا الوطني سيتأهل متصدرا للمجموعة بغض النظر عن أي نتائج أخرى.

ويعمل المدرب بينتو على متابعة منتخب إيران اليوم الجمعة خلال لقاء هونج كونج بالجولة الثانية، حيث ستكون فرصة للتعرف أكثر على المنافس، وتسجيل المزيد من الملاحظات، حتى يتمكن من وضع الخطة الفنية المناسبة للمباراة.

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