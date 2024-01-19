بنزيمة يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يوماً

عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي ابتعد عن فريقه الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أسابيع، إلى جدّة الخميس، بعد 17 يوماً من الغياب، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدرٍ مقرّبٍ من النادي "الغاضب جداً ممّا حدث".

المهاجم الدولي كان قد حصل على إجازة من ناديه لثلاثة أيام "لظروفٍ خاصّة" وسافر إلى مدريد في 28 ديسمبر بعدما عطّل حسابه على إنستغرام، حيث يتابعه 76 مليون شخصاً.

وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 متواجداً في جزيرة موريشيوس الإفريقية لأيامٍ عدّة حتّى الإثنين الماضي، وفقاً لمصدرٍ آخرٍ مقرّب من الموضوع.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "بنزيمة وصل الخميس متأخّراً 17 يوماً. كان من المفترض أن يعود في الثاني من كانون الثاني/يناير"، مضيفاً أن النادي "غاضب جداً ممّا حدث" بعد انقطاع الاتصال معه "لعشرة أيام".

استأنف زملاء بنزيمة التدريبات الجمعة الماضي في 12 الشهر الحالي.

وسيُعقد اجتماعٌ مع الإدارة والمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لمناقشة "مستقبل اللاعب"، بحسب ما أكّد المصدر الذي نفى فكرة رحيل مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق هذا الشتاء.

وتعرّض بنزيمة (36 عاماً) إلى سيل من الانتقادات الحادة بعدما مرّ بفترة متذبذبة مع الفريق الذي انضم اليه الصيف المنصرم.

سجّل الفرنسي 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، بعيداً جداً عن زميله السابق في ريال مدريد الإسباني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الذي يتصدّر ترتيب الهدّافين بـ20 هدفاً بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

وشدد المصدر أن بنزيمة اليوم "هو قائد الفريق وملتزم بالبقاء فيه"، لكنّه لن ينضمّ إلى زملائه في معسكرٍ تدريبيّ في دبي حيث يلعب الاتحاد مباراتين وديتين في 24 و28 يناير الحالي.

ويحتلّ الاتحاد حامل اللقب المركز السابع في الدوري بـ28 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدّر، وهو الأقل حصداً للنقاط من بين الأندية التي دخلت خطّة نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 75% ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وخسر الفريق مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات أمام النصر بنتيجةٍ كبيرة 2-5 والرائد (1-3) في الدوري، والأهلي السعودي (1-3) ضمن مونديال الأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز