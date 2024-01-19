فوز النصر وخسارة المنتخب في انطلاقة «دولية دبي للسلة»

حقق النصر فوزاً مهماً على الحكمة اللبناني بنتيجة 79-73 في بداية مشواره ببطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 التي انطلقت في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بمشاركة 12 فريقاً، فيما خسر منتخب الإمارات مباراته الأولى أمام فريق الفلبين بنتيجة 66-82.

حضر انطلاقة البطولة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وعدد من المسؤولين عن اللعبة ورؤساء البعثات المشاركة.

جاء فوز النصر على الحكمة اللبناني بنتيجة 79-73 ضمن المجموعة الأولى بعد مباراة قوية تقدم فيها النصر في الربع الأول 22-21 ثم تعادل الفريقان في الربع الثاني 20-20، وتقدم الحكمة في النتيجة بفضل تفوقه في الربع الثالث 23-17، ولكن النصر عاد بقوة في الربع الأخير وكسبه بفارق جيد 20-9 ليعوض تأخره ويفوز بالنتيجة النهائية بفارق 6 نقاط.

وبدأت مباريات البطولة بفوز أهلي طرابلس على بيروت اللبناني لحساب المجموعة الثانية بنتيجة 81-75، بعد مباراة قوية اتسمت بالندية في ربعها الأول الذي انتهى بالتعادل 19-19 ثم في الثاني 22-22، قبل أن يعود أهلي طرابلس بعد الاستراحة ويتقدم في الربع الثالث 19-14 وفي الربع الأخير 21-20 ليفوز بفارق 6 نقاط.

وخسر منتخب الإمارات أمام «الفلبين» بالمجموعة الثانية بنتيجة 66-82، بعد بداية متكافئة وانتهى الربع الأول بالتعادل 22-22 وتقدم الفريق الفلبيني في الربع الثاني 24-18 ثم وسع الفارق بتقدمه في الربع الثالث 18-9 فيما كانت الندية حاضرة في الربع الأخير الذي كسبه الفريق الفلبيني 18-17، ليفوز بفارق 16 نقطة.



مباريات اليوم الثاني

وتقام 5 مباريات غداً في ثاني أيام البطولة ابتداءً من الساعة الواحدة والربع ظهراً، حيث يخوض النصر مباراته الثانية أمام أهلي بنغازي الليبي لحساب المجموعة الأولى، تليها في الثالثة والربع مباراة أهلي طرابلس الليبي والهومنتمن اللبناني ضمن المجموعة الثانية ثم المباراة الثالثة في الخامسة والربع مساءً بين الوحدة السوري وفريق الفلبين ضمن المجموعة الأولى، فيما يلتقي في المباراة الرابعة في السابعة والربع مساءً الرياضي اللبناني وسلا المغربي ضمن المجموعة الثانية، وتختتم المباريات بلقاء منتخب تونس والحكمة اللبناني في التاسعة والربع مساءً ضمن المجموعة الأولى.

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