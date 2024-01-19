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حمد بن خليفة يحضر تدريبات «الأبيض»

1/19/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في قطر، رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا بالمستوى، الذي ظهر عليه لاعبو منتخبنا الوطني في مباراتي هونغ كونغ وفلسطين، ضمن نهائيات كأس آسيا لحساب المجموعة الثالثة.

جاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها لمقر تدريبات «الأبيض» في الدوحة، بحضور عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وإبراهيم حسن النمر، وعمر الحاج المهيري، وأمل حسن بو شلاخ، أعضاء مجلس الإدارة.

وحرص رئيس اللجنة المنظمة على التحدث مع أعضاء الجهاز الفني والإداري، ولاعبي منتخبنا قبل بداية التدريبات، متمنياً للأبيض التوفيق، خلال مشواره المقبل في البطولة.

من جهته توجه علي خصيف قائد منتخبنا الوطني بالشكر إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على اللفتة الكريمة، مشيداً بالجهود الكبيرة والمميزة، التي تبذلها دولة قطر في تنظيم الحدث القاري الكبير.

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