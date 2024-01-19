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كاميرون يونغ يتصدر «هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

1/19/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدر الأمريكي كاميرون يونغ ترتيب الجولة الثانية من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف المقامة بملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، بإجمالي 13 ضربة تحت المعدل، في حين لم يحالف الحظ الإيرلندي روري ماكلروي، حامل اللقب والذي سيدخل الجولة الثالثة بمجموع 3 ضربات تحت المعدل.

وحقق يونغ 64 نقطة بواقع 8 ضربات تحت المعدل، حيث أدى اللاعب ذو الـ26 عاماً أداءً باهراً محرزاً ضربة تحت المعدل في 9 حفر وضربة واحدة فوق المعدل في الحفرة الأخيرة.

وكان المركز الثاني من نصيب اللاعبَين آندي سوليفان وأدريان ميرونك برصيد 10 ضربات تحت المعدل، في حين تشارك في المركز الرابع كلٍ من ريتشي رامزي والتوأم راسموس ونيكولاي هوجارد بمجموع 7 ضربات تحت المعدل. وشهدت الجولة تسجيل لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في بطولة كأس رايدر، حفرة من ضربة واحدة «قياسية»، بالإضافة إلى إحراز الياباني 9 ضربات تحت المعدل والتي مكّنته من التقدم بـ89 مركزاً عن ترتيبه في الجولة الأولى.

صعوبة

ومع انتهاء منافسات الجولة، يواجه المصنف الثاني عالمياً، روري ماكلروي، مهمة صعبة في الدفاع عن لقبه، نظراً لتأخره بواقع 10 نقاط عن متصدر البطولة الحالي كاميرون يونغ.

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