السينغال تتأهل لدور الستة عشر بكأس أمم أفريقيا بالفوز على الكاميرون

فاز منتخب السينغال 3-1 على الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة ليضمن التأهل إلى دور الستة عشر.

وتصدر فريق المدرب أليو سيسي ترتيب المجموعة بست نقاط من انتصارين، بينما تجمد رصيد الكاميرون عند نقطة واحدة في المركز الثالث قبل مواجهة غينيا صاحبة المركز الثاني بنفس النقاط وجامبيا متذيلة الترتيب في وقت لاحق اليوم.

وبعد سيطرة شبه مطلقة للسينغال أسفر الضغط عن الهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة من إسماعيلا سار من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بأندريه-فرانك زامبو أنجيسا وسكنت شباك الكاميرون.

وضاعف حبيب ديالو النتيجة للسنغال في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة عرضية منخفضة من سار سددها من مدى قريب في الشباك.

وقلص جان-شارل كاستليتو الفارق للمنتخب المعروف باسم (الأسود غير المروضة) في الدقيقة 83 بعدما تلقى تمريرة عرضية من البديل أوليفييه نتشام ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وأنهى ساديو ماني آمال الكاميرون في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة عرضية من إدريسا جانا جي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أونانا.

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