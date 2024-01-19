مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إسرائيل موّلت حماس

أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن إسرائيل موّلت إنشاء حركة (حماس) في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات من معارضيه في إسرائيل ومن بعض وسائل الإعلام العالمية بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز حماس بفعالية في غزة.

وذكر بوريل في خطاب بجامعة بلد الوليد "أجل، حكومة إسرائيل موّلت حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح".





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