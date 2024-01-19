بسبب نقص الأدوية .. عمليات الولادة القيصرية تجرى دون تخدير في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) إنه يتم إجراء جراحات ولادة قيصرية بدون بنج مخدر في قطاع غزة في بعض الأحيان بسبب نقص الأدوية المتاحة.
وذكرت المنظمة أن الأمر لم يقتصر على نقص أدوية التخدير في المستشفيات فحسب، بل إن الأمهات يتعين عليهن مغادرة المستشفى بعد ثلاث ساعات من إجراء عمليات قيصرية بسبب الازدحام الشديد.
وذكرت إحدى الممرضات أنها كانت قد اضطرت لإجراء عمليات قيصرية لست أمهات متوفيات في ثمانية أسابيع لإنقاذ الأطفال.
وكانت تيس إنغرام المتحدثة باسم اليونيسف في قطاع غزة وتحدثت مع الصحفيين اليوم الجمعة في جنيف عبر رابط فيديو من الأردن.
ووصفت إنغرام من بين الحالات التي قامت بالحديث عنها حالة إحدى السيدات وتدعى "مشاعل" ، وهي أم صغيرة تعرض منزلها للقصف. وتوقف طفلها عن الحركة وتأكدت من وفاته. والتقت بها إنغرام بعد شهر من الهجوم، وكانت المرأة تنتظر العلاج.
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