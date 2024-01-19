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بسبب نقص الأدوية .. عمليات الولادة القيصرية تجرى دون تخدير في غزة

1/19/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) إنه يتم إجراء جراحات ولادة قيصرية بدون بنج مخدر في قطاع غزة في بعض الأحيان بسبب نقص الأدوية المتاحة.


وذكرت المنظمة أن الأمر لم يقتصر على نقص أدوية التخدير في المستشفيات فحسب، بل إن الأمهات يتعين عليهن مغادرة المستشفى بعد ثلاث ساعات من إجراء عمليات قيصرية بسبب الازدحام الشديد.


وذكرت إحدى الممرضات أنها كانت قد اضطرت لإجراء عمليات قيصرية لست أمهات متوفيات في ثمانية أسابيع لإنقاذ الأطفال.

وكانت تيس إنغرام المتحدثة باسم اليونيسف في قطاع غزة وتحدثت مع الصحفيين اليوم الجمعة في جنيف عبر رابط فيديو من الأردن.

ووصفت إنغرام من بين الحالات التي قامت بالحديث عنها حالة إحدى السيدات وتدعى "مشاعل" ، وهي أم صغيرة تعرض منزلها للقصف. وتوقف طفلها عن الحركة وتأكدت من وفاته. والتقت بها إنغرام بعد شهر من الهجوم، وكانت المرأة تنتظر العلاج.


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