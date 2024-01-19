أطول انقطاع اتصالات في غزة منذ بدء الحرب يدخل يومه الثامن

دخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة، اليوم، يومه الثامن، وهي أطول مدة بشكل متواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفاد موقع "نتبلوكس" الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.

وأظهرت المقاييس المباشرة "أن انقطاع الاتصالات شبه الكامل في قطاع غزة قد تجاوز الآن أسبوعاً واحداً بعد 168 ساعة"، حسبما أفاد "نتبلوكس" في بيان على منصة "إكس".

وقال إن "الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس".

وتعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

وحذرت الأمم المتحدة من أن انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الأراضي الفلسطينية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أمس، "إن انقطاع الاتصالات يمنع الناس في غزة من الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تنقذهم من الموت أو الاتصال بالإسعاف، ويعوق الأشكال الأخرى من الاستجابة الإنسانية".

وألقت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية "بالتل" باللوم في انقطاع الاتصالات على "القصف العنيف" الذي تنفذه إسرائيل على القطاع الذي يعاني أيضاً انقطاعاً تاماً في التيار الكهربائي ونقصاً فادحاً في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

واقتادت حماس ومسلحون آخرون نحو 250 رهينة خلال الهجوم، وما زال نحو 132 منهم محتجزين في غزة، بينهم 27 يعتقد أنهم قتلوا.

وترد إسرائيل على الهجوم بقصف مدمر على قطاع غزة قتل فيه 24762 شخصاً نحو 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وفقاً لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.

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