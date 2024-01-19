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الإمارات تشارك في قمة «إيغاد» لبحث تحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي

1/19/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) التي عقدت في أوغندا بمقر الرئاسة الأوغندية لبحث التطورات المستجدة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا (العضوان في الإيغاد) وجهود حل الصراع في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتسعى منظمة الإيغاد إلى إيجاد السبل الداعمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.

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