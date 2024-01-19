أسهم «آي روبوت» صناعة مكانس التنظيف الروبوتية تهوي 38 %

أفادت تقارير بأن هيئة تنظيم المنافسة في الاتحاد الأوروبي تعتزم عرقلة استحواذ «أمازون دوت كوم» على شركة «آي روبوت»، التي تعمل في صناعة مكانس التنظيف الروبوتية مقابل 1.4 مليار دولار.

وبعد هذه الأنباء واصلت الأسهم، التي هبطت أسعارها بنسبة 14 % أثناء التداول الخميس على منصة «ناسداك»، خسارتها بنسبة 38 % الجمعة.

وتم إخطار «أمازون»، خلال اجتماعها مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، بأن من المرجح أن يتم رفض الصفقة.

كانت «أمازون» أعلنت في أغسطس 2022 عن اتفاق للاستحواذ على «آي روبوت» مقابل 61 دولاراً لكل سهم، في صفقة نقدية تم تقديرها بحوالي 1.7 مليار دولار، بما يشمل الديون.

وتم إخطار المفوضية بالصفقة المقترحة في الأول من يونيو 2023، وتم فتح تحقيق متعمق بشأن الصفقة في السادس من يوليو من نفس العام.

وذكرت المفوضية الأوروبية، التي كانت تدرس استحواذ «أمازون» المقترح على «آي روبوت»، في أواخر نوفمبر أن لديها مخاوف بشأن المنافسة فيما يتعلق بالصفقة.

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